СБУ задержала экс-главу ОПЗЖ на Закарпатье, оказавшегося лидером банды рэкетиров (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в результате спецоперации в Закарпатской области лидера преступной группировки, которым оказался депутат областного совета, имеющий статус криминального авторитета в преступной среде.

Речь идет о руководителе Закарпатской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была запрещена в судебном порядке, Иване Чубирко.

"Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ. В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, задержанный депутат организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества. Задокументировано, что депутат вместе со своей правой рукой – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тысяч долларов.

Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга". Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег в размере 20 тысяч долларов от потерпевшего предпринимателя.

Отмечается, что в ходе обысков по местам работы и проживания депутата и других участников банды были обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности, однако какие именно - не уточняются.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Задержанным готовится сообщение о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством организованной группой). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что накануне в Одессе поймали рэкетиров, которые выбивали вымышленные "долги" из бизнеса, угрожая расправой. Попались они на том, что потребовали от фермера 900 тысяч гривен.