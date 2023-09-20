В Черкассах задержали рэкетира, который "выбивал" деньги из семей погибших воинов ВСУ

Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн. гривен после гибели защитника на войне. В случае отказа рекетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.

Служба безопасности задокументировала, что фигурант требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, погибшего весной 2022 года под Северодонецком.

"Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством", - отметили в СБУ.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали рэкетира "на горячем" при передаче ему части "дани" в размере 200 тыс. грн.

"По данным следствия, задержан местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников. Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил им с анонимных номеров и требовал "свой процент" "", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства мужчины обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Николаевской области поймали аферистку, которая обманула 500 семей пропавших и пленных военных. В социальной сети Facebook она излагала положительные отзывы с фейковых страниц о якобы успешных результатах такой помощи, к которым прикрепляла ссылки на предварительно созданные группы "Поиск пропавших 2022" и "Возвращайся живым".