Во Львове заключенный колонии оказался агентом ФСБ: искал корректировщиков "на свободе" для российских ударов

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области. Среди основных целей рашистов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе".

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ.

"За каждую выполненную задачу вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта", - отметили в СБУ.

Правоохранители своевременно заблокировали подрывную деятельность российского агента и тем самым сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

"В поле зрения ФСБ мужчина попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, которые преподавал в "Одноклассниках". Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку заключенного под видом его знакомства с гражданкой России", - сообщили в СБУ.

Во время обыска у фигуранта изъят скрытый мобильный телефон, используемый для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.