В Киеве задержали "военного оборотня": готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

"Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и выехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ", - отметили в СБУ.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице.

Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждую выполненную задачу оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проводимой "работы" и важности полученной информации", - сообщили в СБУ.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

При обыске по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности скрывающегося за рубежом его резидента.

Ранее контрразведка Службы безопасности в Киевской области задержала еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который "готовил" обстрел ТЭЦ во время отопительного сезона. Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.