На Хмельнитчине задержали агента ФСБ: устанавливал "GPS-маячок" для наведения российских ракет на объект Укрзализныци

Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию на Хмельнитчине, в результате которой задержан еще один агент ФСБ. Злоумышленник готовил ракетный удар агрессора по одному из стратегически важных объектов Укрзализныци на территории региона.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели.

По сигналам "маячка" враг планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

"В случае успешного выполнения вражеской задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту", - отмечают в СБУ.

Однако правоохранители сорвали планы захватчиков и задержали их приспешника на попытке установки электронного устройства.

"По данным следствия, задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления ФСБ", – сообщают в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Он собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области.