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Цены на тепличные огурцы в Украине быстро падают

огурцы
На рынке дешевеют тепличные огурцы / Freepik

На рынке Украины продолжает сохраняться тенденция к понижению цен на тепличные огурцы. Главными факторами этого являются рост объемов сбора урожая в отечественных тепличных хозяйствах и низкий уровень потребительского спроса.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Большие тепличные комбинаты сообщают о значительных остатках продукции на складах. Еженедельный объем выборки из теплиц растет, и во избежание перенасыщения рынка и потерь от испорченной продукции производители вынуждены существенно снижать отпускные цены.

По состоянию на сегодняшний день тепличные огурцы реализуются по цене от 45 до 75 грн/кг ($1,08–1,80/кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это на 42% ниже недели назад.

Фото 2 — Цены на тепличные огурцы в Украине быстро падают

Кроме того, дополнительное давление на рынок оказывает импортная продукция. Румынские огурцы, активно завозившиеся на украинский рынок на прошлой неделе, до сих пор остаются в больших объемах на складах импортеров. В этой связи цены на импорт снизились до 25 грн/кг ($0,60/кг), что создает дополнительную конкуренцию для местных производителей.

Аналитики отмечают, что в нынешних условиях тепличный сектор может столкнуться с дальнейшим снижением рентабельности, если баланс между производством и спросом не будет восстановлен в ближайшие недели.

Добавим, что в марте украинские тепличные комбинаты снабжали огурцами по цене в пределах 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг).

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный"   был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Согласно информации на официальном сайте предприятия, в настоящее время комбинат располагает 48 гектарами теплиц, оснащенными современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основным направлением деятельности является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат   был основан в 1974 году. Согласно информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.


Автор:
Татьяна Гойденко