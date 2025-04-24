Ціни на тепличні огірки в Україні стрімко падають

На ринку України продовжує зберігатися тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Головними чинниками цього є зростання обсягів збору врожаю у вітчизняних тепличних господарствах та низький рівень споживчого попиту.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Великі тепличні комбінати повідомляють про значні залишки продукції на складах. Щотижневий обсяг вибірки з теплиць зростає, і, щоб уникнути перенасичення ринку та втрат від зіпсованої продукції, виробники змушені суттєво знижувати відпускні ціни.

Станом на сьогодні тепличні огірки реалізуються за ціною від 45 до 75 грн/кг ($1,08–1,80/кг) залежно від сорту, якості та обсягів партій. Це на 42% нижче, ніж тиждень тому.

Крім того, додатковий тиск на ринок чинить імпортна продукція. Румунські огірки, які активно завозилися на український ринок минулого тижня, досі залишаються у великих обсягах на складах імпортерів. У зв’язку з цим ціни на імпорт знизилися до 25 грн/кг ($0,60/кг), що створює додаткову конкуренцію для місцевих виробників.

Аналітики зазначають, що за нинішніх умов тепличний сектор може зіткнутися з подальшим зниженням рентабельності, якщо баланс між виробництвом і попитом не буде відновлений у найближчі тижні.

Додамо, що у березні українські тепличні комбінати постачали огірки за ціною в межах85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг).

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.



