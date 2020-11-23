В Киеве и двух областях не хватает "кислородных" коек — Степанов

В Киеве, Харьковской и Черкасской областях в больницах недостаточно коек с кислородом. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на сегодняшний день в Украине введены 53 445 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из этого количества заполнены 27 792 (около 52%).

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В то же время, доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.

"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы, где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество", — отметил Степанов.

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Министр добавил, что у Кабинета министров есть четкое понимание, в том числе и с местными властями, по увеличению количества коек с подведенным кислородом.

Напомним, по состоянию на 23 ноября, в Украине зарегистрировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — за сутки заболели 491 ребенок и 447 медработников.

За прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек, зафиксировано 124 летальных случая, выздоровело от коронавируса 4 143 пациента.

Кроме этого, за это время проведено 28 374 тестирований за сутки, в частности, 25 253 — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 3 121 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).