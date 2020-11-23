В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 10 945 человек

По состоянию на 23 ноября, в Украине зарегистрировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — за сутки заболели 491 ребенок и 447 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек, зафиксировано 124 летальных случая, выздоровело от коронавируса 4 143 пациента.
Кроме этого, за это время проведено 28 374 тестирований за сутки, в частности, 25 253 — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 3 121 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 635 689 человек, выздоровело от этой болезни 291 060 пациентов, умерло 11 075 человек и проведено 4 243 600 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 15 476 случаев;
Волынская область — 21 864 случая;
Днепропетровская область — 29 654 случая;
Донецкая область — 20 262 случая;
Житомирская область — 26 966 случаев;
Закарпатская область — 21 538 случаев;
Запорожская область — 24 442 случая;
Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;
город Киев — 60 218 случаев;
Киевская область — 31 212 случая;
Кировоградская область — 4 358 случаев;
Луганская область — 5 679 случаев;
Львовская область — 41 279 случаев;
Николаевская область — 15 320 случаев;
Одесская область — 37 901 случаев;
Полтавская область — 18 557 случаев;
Ровенская область — 28 194 случая;
Сумская область — 23 167 случая;
Тернопольская область — 25 813 случаев;
Харьковская область — 51 637 случаев;
Херсонская область — 8 704 случая;
Хмельницкая область — 26 430 случаев;
Черкасская область — 18 292 случая;
Черновицкая область — 31 369 случаев;
Черниговская область — 15 061 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 22 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 604 человека, умерли 138 пациентов.