В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 10 945 человек

По состоянию на 23 ноября, в Украине зарегистрировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — за сутки заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек, зафиксировано 124 летальных случая, выздоровело от коронавируса 4 143 пациента.

Кроме этого, за это время проведено 28 374 тестирований за сутки, в частности, 25 253 — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 3 121 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 635 689 человек, выздоровело от этой болезни 291 060 пациентов, умерло 11 075 человек и проведено 4 243 600 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 15 476 случаев;

Волынская область — 21 864 случая;

Днепропетровская область — 29 654 случая;

Донецкая область — 20 262 случая;

Житомирская область — 26 966 случаев;

Закарпатская область — 21 538 случаев;

Запорожская область — 24 442 случая;

Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;

город Киев — 60 218 случаев;

Киевская область — 31 212 случая;

Кировоградская область — 4 358 случаев;

Луганская область — 5 679 случаев;

Львовская область — 41 279 случаев;

Николаевская область — 15 320 случаев;

Одесская область — 37 901 случаев;

Полтавская область — 18 557 случаев;

Ровенская область — 28 194 случая;

Сумская область — 23 167 случая;

Тернопольская область — 25 813 случаев;

Харьковская область — 51 637 случаев;

Херсонская область — 8 704 случая;

Хмельницкая область — 26 430 случаев;

Черкасская область — 18 292 случая;

Черновицкая область — 31 369 случаев;

Черниговская область — 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 22 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 604 человека, умерли 138 пациентов.