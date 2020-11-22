В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на утро 22 ноября 2020 года, в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 604 человека, умерли 138 пациентов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки — госпитализировано — 1 134 человека; летальных случаев — 138; выздоровели — 4 604 человека", — написал Степанов.

По словам главы Минздрава, за все время пандемии заболело коронавирусной инфекцией 624 744 человека, выздоровело от этой болезни 286 917 пациентов, и за этот период зарегистрировано 10 951 летальный случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 199), Днепропетровской (1 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 15 314 случаев;

Волынская область — 21 456 случаев;

Днепропетровская область — 28 561 случай;

Донецкая область — 20 026 случаев;

Житомирская область — 26 154 случая;

Закарпатская область — 21 368 случаев;

Запорожская область — 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;

город Киев — 59 006 случаев;

Киевская область — 30 342 случая;

Кировоградская область — 4 258 случаев;

Луганская область — 5 666 случаев;

Львовская область — 40 879 случаев;

Николаевская область — 14 957 случаев;

Одесская область — 37 365 случаев;

Полтавская область — 18 243 случая;

Ровенская область — 27 912 случаев;

Сумская область — 22 612 случаев;

Тернопольская область — 25 566 случаев;

Харьковская область — 51 398 случаев;

Херсонская область — 8 549 случаев;

Хмельницкая область — 26 227 случаев;

Черкасская область — 17 748 случаев;

Черновицкая область — 31 034 случая;

Черниговская область — 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года зафиксировали 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.