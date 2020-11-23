Зеленский вернулся на Банковую после выздоровления от Covid-19 (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский заявляет, что получил отрицательный результат теста на коронавирус, в связи с чем вернулся на работу в свой офис. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Настроение бодрое. Темпереатура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест отрицательный. Нахожусь на банковой. Работаем. Всем друзьям, всем украинцам за поддержку большое спасибо. Всем оппонентам — не дождетесь", — заявил он на видео.

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По словам президента, нынешний день будет насыщенным, но он очень рад окунуться в работу в обычном режиме.

"Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду", — написал также глава государства.

Напомним, о своем выздоровлении от коронавирусной болезни также сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее и его, и Зеленского поместили в столичную больницу "Феофания", обслуживающую госчиновников. При этом в ОП сообщили, что президент и глава ОП были в изолированных палатах.