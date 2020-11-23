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60 минут назад

Ермак выздоровел от Covid-19

Глава президентского офиса сообщил, что вернется к обычной работе

Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента
Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что переболел коронавирусной инфекцией и возвращается к работе в обычном режиме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!" — написал он.

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Отметим, что еще 18 ноября пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что вместе с Владимиром Зеленским поправляется и руководитель его офиса Ермак.

Ранее обоих поместили в столичную больницу "Феофания", обслуживающую госчиновников. При этом в ОП сообщили, что президент и глава ОП находятся в изолированных палатах.

Из своей палаты Зеленский за время изоляции выпустил несколько видеообращений и даже провел видеовстречу с послами стран Большой семерки, заверив их, в частности, что Артем Сытник останется директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на неконституционность его назначения.

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В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также уже переболел Covid-19.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", — сообщила агентству пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, добавив, что Арахамия выйдет на работу уже 23 ноября.

20 ноября она заявила, что Арахамия сдал два теста на Covid-19. Первый показал положительный результат, второй — отрицательный. Из-за этого лидер фракции ушел на самоизоляцию, ожидая результатов еще одного тестирования.

Напомним, ранее Covid-19 выявили также у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

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