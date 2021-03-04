В СНБО хотят запретить быть нардепом больше двух раз. Депутаты недовольны и вот почему

Руководство страны находится в постоянном поиске новых идей перестроить Верховную Раду. На днях к инициативе президента Владимира Зеленского сократить депутатский корпус на треть добавилось заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ограничении сроков для парламентариев. По его словам, народному депутату достаточно всего двух каденций.

"Есть предложение, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", — подчеркнул Данилов. По его словам, в Украине устоялась практика, когда одни и те же люди "находятся в парламенте годами", и "если в пяти политических партиях не побывал — уже не политик". При этом Данилов не первый, кто предложил подобное. Последний раз это делал Святослав Вакарчук.

Корреспонденты Delo.ua проанализировали предложение Данилова, а также узнали у нардепов-"долгожителей" их мнение. Как выяснилось, идея требует серьезной доработки, а самим депутатам она не нравится в принципе.

Где больше всего рекордсменов?

Анализируя нынешний созыв Верховной Рады, легко заметить — максимально количество "аксакалов" приходится на оппозиционные фракции, а фракция "Слуга народа" практически полностью состоит из новых лиц. Главным оппонентом монобольшинству по этому критерию выступает "Батькивщина". В ней шесть "вечных нардепов": нынешний созыв парламента стал пятым для Андрея Кожемякина и Григория Немыри, а для Александра Абдуллина, Сергея Соболева и самой Юлии Тимошенко это уже седьмая парламентская "ходка".

Представителем фракции "Батькивщина" является и каденционный рекордсмен действующего парламента Иван Кириленко. В 2019 году он стал народным депутатом в восьмой раз, повторив рекорд Ефима Звягильского. Последний, напомним, занимал место в каждой итерации Верховной Рады, начиная с ее первого созыва и только последний раз не стал баллотироваться.

Долгожителями может похвастаться и фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь". Здесь их пятеро. Для Юрия Павленко и Александра Фельдмана это уже пятое нардепство, для Сергея Ларина и Нестора Шуфрича — шестое. Самый старый парламентарий девятого созыва Юлий Иоффе на выборах 2019 года получил мандат в седьмой раз. Таким же результатом может похвастаться внефракционный Андрей Деркач.

Данилов не первый

Ограничить количество каденций в Верховной Раде первым придумал не Алексей Данилов — подобные инициативы звучали и раньше. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель вспоминает, что такие предложения звучали сразу после Революции Достоинства, а зимой 2017 года на сайте президента Украины даже зарегистрировали соответствующую петицию. Она быстро ушла в категорию архивных, набрав за три месяца всего 62 подписи. Последний раз о подобной мере вспоминали перед парламентскими выборами в 2019 году — это было одним из обещаний Святослава Вакарчука, который на тот момент занимал пост главы партии "Голос".

"Партия "Голос" предлагает конституционно ограничить возможность депутатов занимать свои должности только дважды, две каденции подряд. То есть быть в Верховной Раде не больше 10 лет", — отметил он и пообещал, что кандидаты от "Голоса" сразу после прохождения в парламент инициируют такие изменения в Основной закон.

Более того, Вакарчук подчеркнул, что представители его политической партии подпишут публичное обязательство не избираться в парламент больше двух раз подряд. Однако Кошель говорит, что не нужно идеализировать подобный формат ограничений, поскольку у него есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, по его словам, это поможет обновить парламент и даст импульс новым идеям и подходам законодательной работы.

"С другой, давайте представим ВР нынешнего созыва без многих парламентских старожилов. Часто именно они более профессиональны и имеют специализированный опыт работы над законопроектами. Также нужно учитывать, что на последних выборах зашла большая группа политиков вообще без опыта и знаний. Мы видим депутатов, которые профессионально занимались спортом или работали тамадой на свадьбе. И сейчас они регистрируют законопроекты на разные темы — от финансового сектора до вопросов культуры. Это недопустимо", — считает Кошель.

Глава КИУ говорит, что на фоне этих парламентариев старожилы кажутся более эффективными и профессиональными. И, по его словам, ограничение сроков не даст Украине возможность получить профессиональный парламент. Кошель выступает за масштабные и системные решения: выведение политических партий из виртуального мира, общая партийная реформа, усовершенствование государственного финансирования.

"То есть единого механизма "включил-выключил" не существует. Но власти выгодно демонстрировать точечные подходы — их прекрасно понимает молодой избиратель, который преимущественно голосует за партию "Слуга народа", — резюмирует он.

А что депутаты?

Нардепы-"долгожители" также критикуют предложение Данилова. Представитель "ОПЗЖ" Юрий Павленко называет инициативу бессмысленной и по сути, и по форме. По его словам, нынешнее руководство страны не понимает, как работает государственная машина и государственные институции с точки зрения результата.

"В первую очередь работа депутата — это представительство интересов людей, которые за него голосовали. В то же время это профессиональная работа по принятию решений и законов, по которым живут миллионы людей. Ограничением может быть только выбор людей. И на ходу не вспомню подобных ограничений ни в одной стране мира. Думаю эта инициатива, к счастью, бесперспективна", — рассказал он.

Аналогичную позицию занимает и народный депутат из фракци "ЕС" Владимир Арьев. Для него нынешний созыв Верховной Рады уже четвертый. По словам Арьева, парламент и без таких ограничений каждый раз обновляется минимум на 50-60%. Если опираться на статистику гражданской сети "Опора", то обновление ВР на последних выборах было действительно одним из самых серьезных — в парламент зашло 342 новых политика. То есть, он обновился на 80,4%. Это второе по масштабности обновление за всю историю Украины. Максимальный показатель был в 1994 году, когда украинцы обновили ВР на 85%. Меньше всего новых лиц было в шестом созыве — только 36%.

"Это должны решать избиратели. И если люди готовы избирать тех самых политиков, то они должны иметь право на это. Представительская демократия в европейской практике не ограничивает количество сроков для парламентариев. Потому что парламент — это коллективный орган, а не одноособный, как например, должность президента", — говорит Арьев.

Для главы фракции "Голос" Ярослава Железняка девятый созыв стал первым сроком и он настаивает — ограничение в две каденции было обещанием их партии и эту идею они поддерживают до сих пор.

"Мне кажется, это было бы правильно для нашей страны. Но есть проблема. Для этого нужны изменения в Конституцию Украины. По другому не работает. И объективно голосов на это никогда не будет — народные депутаты хотят быть вечно в этом зале, десятилетиями там находиться. С точки зрения реализации это невозможно, а с точки зрения помогло бы это нашей стране — я считаю, что помогло бы", — заключил Железняк.

По словам нардепа, многие его коллеги идут в парламент не для работы, а для защиты свои интересов и если посмотреть на депутатов, которые сидят в парламенте больше 10 лет, можно заметить, что они "довольно редко замечены в законотворчестве". Впрочем, как мы уже упоминали, нынешнее руководство Украины не собирается ограничиваться только этой инициативой. Над следующим созывом Верховной Рады дамокловым мечом уже висит сокращение с 450 мандатов до 300 — законопроект год назад в первом чтении поддержал сессионный зал, а в начале 2021 года ее на второе чтение рекомендовал профильный комитет. Кроме того, еще 15 лет назад звучали предложения сократить срок полномочий нардепов с 5 до 3 лет. Возможно, именно этот шаг станет следующим в списке парламентских идей команды президента по оптимизации работы Верховной Рады.

Илья Требор, специально для Delo.ua