На крупнейшего в мире производителя мяса осуществили кибератаку: он остановил производство

Бразильская компания JBS, которая является крупнейшим в мире производителем мяса, подверглась хакерской атаке.

В частности, кибератака была направлена на серверы, которые поддерживают работу североамериканских и австралийских филиалов компании, а резервные серверы не пострадали, сообщила пресс-служба JBS.

В связи с этим компания приняла незамедлительные меры, приостановив работу всех затронутых систем, уведомив власти и задействовав глобальную сеть IT-специалистов и сторонних экспертов для разрешения ситуации.

По данным Bloomberg, из-за атаки JBS вынуждена была приостановить убой скота в Австралии и работу завода по переработке говядины в Канаде. Также была остановлена работа всех 9 предприятий по переработке говядины в США.

При этом JBS заявила, что надеется возобновить производство на большинстве своих заводов уже 2 июня.

Тем временем заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS подозревает в кибератаке хакеров из России.

"JBS уведомил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России", — сказала Жан-Пьер, добавив, что администрация президента США взаимодействует с правительством РФ по этому вопросу.

По информации источников Bloomberg, за атакой на JBS стоит хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Недавно она заявила о взломе тайваньского поставщика Apple, который производит для корпорации макбуки.

Как отмечается, JBS называют крупнейшим в мире производителем мяса. У компании есть предприятия в Северной Америке, Австралии и Европе. В общей сложности заводы JBS работают в 20 странах. В 2020 году выручка компании превысила $52 млрд.

Напомним, в начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России.

Colonial Pipeline восстановила работу своего трубопровода только через неделю после атаки. Сообщалось, что компания заплатила хакерам около $5 млн в виде выкупа.