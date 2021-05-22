Происшествия 1 час назад

Авиакомпанию Air India атаковали хакеры: пострадали миллионы клиентов по всему миру

Киберпреступники получили данные о номерах паспортов клиентов и их билетах, а также данные кредитных карт

Самолет авиакомпании Air India. Фото: Getty Images Самолет авиакомпании Air India. Фото: Getty Images
Самолет авиакомпании Air India. Фото: Getty Images

Мощная кибератака на серверы данных индийской национальной авиакомпании Air India затронула около 4,5 млн клиентов по всему миру.

Об этом сообщает ВВС.

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Указано, что впервые о взломе компания сообщила еще в феврале 2021 года. Как отмечается, были скомпрометированы данные, зарегистрированные в период с 26 августа 2011 года по 20 февраля 2021 года.

Речь идет о номерах паспортов клиентов и их билетах, а также данных кредитных карт.

Однако в Air India заявили, что данные безопасности для кредитных карт — номера CVV или CVC — не хранились на сервере.

При этом кто стоял за кибератаками, пока не понятно.

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В связи с инцидентом авиакомпания попросила всех клиентов сменить пароли учетных записей на своем веб-сайте.

Как сообщалось, в результате кибератаки 7 мая оператор трубопровода Colonial Pipeline перекрыл поставки на 9000 км трубопровода. США объявили чрезвычайное положение в связи с той атакой.

Вскоре стало известно, что оператор трубопровода Colonial Pipeline в США, остановивший работу после хакерской атаки 7 мая, заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа, что позволило возобновить поставки топлива.

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