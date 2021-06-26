Политика и экономика 60 минут назад

За неделю госорганы пережили почти пятьдесят тысяч кибератак, — Федоров

Один из самых популярных видов атак — фишинг

Вице-премьер-министр Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры Вице-премьер-министр Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры
Вице-премьер-министр Михаил Федоров. Фото: пресс-служба Минцифры

Государственные органы Украины за неделю переживают десятки тысяче кибератак.

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он, в частности, отметил, что только с 16 по 22 июня было зарегистрировано 49 тысячи 397 атак. Это на 2% или почти на тысячу меньше, чем неделей раньше.

"В общем за это период было зафиксировано 1,1 млн подозрительных действий. Именно наш киберцентр зарегистрировал и отработал, с обратной связью и правоохранительными органами, 3255 инцидентов. Всего 26% приходится на фишинг, а 73% — распространение вредоносного программного обеспечения. Еще 1% на другие проблемы", — отметил Федоров.

Он добавил, что именно для решения вопросов кибербезопасности Министерство цифровой трансформации взяло в координацию к себе "Госспецсвязь" и делает там фундаментальную реформу. По словам чиновника, его команда превращает службу в орган, который помогает выстраивать защиту связи, реестров.

"Киберцентр работает непрерывно, в режиме 24/7/365 и ежедневно фиксирует и анализирует от 140 до 200 тыс. подозрительных событий по 11 видам и 3 категориями.
По результатам анализа оперативно предоставляется соответствующая информационно-методическая или практическая (через CERT-UA) помощь спецпользователями", — добавил чиновник.

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"Превращаем его в современный, инновационный, сервисный орган. Мы запустили недавно центр кибербезопасности UA30, который мониторит состояние всех реестров и позволяет быстро реагировать на проблемы. У нас очень плотная синхронизация с правоохранительными органами, которые занимаются кибербезопасностью. Мы разворачиваем платформу, обучаем чиновников, обучаем население", — подытожил вице-премьер-министр.

Напомним, ранее бразильский концерн JBS, который считается крупнейшим в мире производителем мяса, заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером $11 млн.

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