Кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса: JBS заплатил хакерам $11 млн выкупа

Бразильский концерн JBS, который считается крупнейшим в мире производителем мяса, заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером $11 млн.

Об этом заявил гендиректор входящей в концерн компании из США JBS USA Андре Ногейры, сообщает DW.

"Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", — отметил он.

По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

При этом в американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки.

Как известно, JBS — крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

Напомним, в кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS USA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров.

В частности, ФБР заявило, что за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Как сообщалось, в начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России.

Colonial Pipeline восстановила работу своего трубопровода только через неделю после атаки. Сообщалось, что компания заплатила хакерам около $5 млн в виде выкупа.