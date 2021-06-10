Происшествия 6 минут назад

Кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса: JBS заплатил хакерам $11 млн выкупа

Власти США начали расследование по факту хакерской атаки

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Бразильский концерн JBS, который считается крупнейшим в мире производителем мяса, заплатил хакерам после кибератаки выкуп размером $11 млн.

Об этом заявил гендиректор входящей в концерн компании из США JBS USA Андре Ногейры, сообщает DW.

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"Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", — отметил он.

По его данным, власти США начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.

При этом в американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки.

Как известно, JBS — крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.

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Напомним, в кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS USA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров.

В частности, ФБР заявило, что за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Как сообщалось, в начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России.

Colonial Pipeline восстановила работу своего трубопровода только через неделю после атаки. Сообщалось, что компания заплатила хакерам около $5 млн в виде выкупа.

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