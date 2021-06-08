США арестовали биткойны на $2,3 млн, выплаченные хакерам после атаки на Colonial Pipeline

Министерство юстиции США 7 июня объявило об аресте 63,7 биткойна на сумму около 2,3 млн долларов, которые предположительно представляют собой основную часть выкупа, выплаченного 8 мая хакерской группе DarkSide, атаковавшей крупнейшую американскую систему нефтепродуктопроводов Colonial Pipeline. Как говорится в сообщении ведомства, ордер на арест был выдан судьей в Северном округе Калифорнии.

"Выплаты выкупа — это топливо, которое приводит в движение двигатель цифрового вымогательства, и сегодняшнее действие демонстрирует, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы сделать эти атаки более дорогостоящими и менее прибыльными для криминала", — отметила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, подчеркнув, что власти намерены продолжать наносить урон всей экосистеме вымогателей.

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Отмечается, что американские правоохранители смогли отследить несколько переводов биткойнов и установить, что указанная сумма в виде выкупа была переведена на конкретный адрес, к которому у Федерального бюро расследований как раз был ключ, необходимый для доступа к активам.

"Эти биткойны представляют собой доходы, отслеживавшиеся до компьютерного вторжения как имущество, вовлеченное в отмывание денег. Оно может быть арестовано в соответствии с законодательством о конфискации имущества по уголовным и гражданским делам", — указывают в Минюсте США.

Напомним, что 7 мая Colonial Pipeline стала жертвой получившей широкую огласку атаки с использованием программ-вымогателей, в результате которой компания вывела из строя часть своей инфраструктуры.

Федеральному бюро расследований Colonial Pipeline сообщила, что к ее компьютерной сети подключилась организация, именующая себя DarkSide и получившая в итоге выкуп в размере около 75 биткойнов. После выплаты выкупа злоумышленникам компания восcтановила прокачку топлива.