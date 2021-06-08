Происшествия 1 час назад

США арестовали биткойны на $2,3 млн, выплаченные хакерам после атаки на Colonial Pipeline

Американские правоохранители заявили, что смогли получить доступ к криптовалютным активам, полученным злоумышленниками

Замгенпрокурора США Лиза Монако на пресс-конференции по аресту биткойнов.Фото: GettyImages Замгенпрокурора США Лиза Монако на пресс-конференции по аресту биткойнов.Фото: GettyImages
Замгенпрокурора США Лиза Монако на пресс-конференции по аресту биткойнов.Фото: GettyImages

Министерство юстиции США 7 июня объявило об аресте 63,7 биткойна на сумму около 2,3 млн долларов, которые предположительно представляют собой основную часть выкупа, выплаченного 8 мая хакерской группе DarkSide, атаковавшей крупнейшую американскую систему нефтепродуктопроводов Colonial Pipeline. Как говорится в сообщении ведомства, ордер на арест был выдан судьей в Северном округе Калифорнии.

"Выплаты выкупа — это топливо, которое приводит в движение двигатель цифрового вымогательства, и сегодняшнее действие демонстрирует, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы сделать эти атаки более дорогостоящими и менее прибыльными для криминала", — отметила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, подчеркнув, что власти намерены продолжать наносить урон всей экосистеме вымогателей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что американские правоохранители смогли отследить несколько переводов биткойнов и установить, что указанная сумма в виде выкупа была переведена на конкретный адрес, к которому у Федерального бюро расследований как раз был ключ, необходимый для доступа к активам.

Читайте также:
Авиакомпанию Air India атаковали хакеры: пострадали миллионы клиентов по всему миру

"Эти биткойны представляют собой доходы, отслеживавшиеся до компьютерного вторжения как имущество, вовлеченное в отмывание денег. Оно может быть арестовано в соответствии с законодательством о конфискации имущества по уголовным и гражданским делам", — указывают в Минюсте США.

Напомним, что 7 мая Colonial Pipeline стала жертвой получившей широкую огласку атаки с использованием программ-вымогателей, в результате которой компания вывела из строя часть своей инфраструктуры.

Федеральному бюро расследований Colonial Pipeline сообщила, что к ее компьютерной сети подключилась организация, именующая себя DarkSide и получившая в итоге выкуп в размере около 75 биткойнов. После выплаты выкупа злоумышленникам компания восcтановила прокачку топлива.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Атаки становятся более изощренными и целенаправленными": ключевые тезисы Cybersafe 2021
"Атаки становятся более изощренными и целенаправленными": ключевые тезисы Cybersafe 2021
Дело MH17: в США окончательно отказались передать суду спутниковые снимки ракеты "Бук"
Дело MH17: в США окончательно отказались передать суду спутниковые снимки ракеты "Бук"
Байден пригласил Зеленского в США: о чем говорили по телефону президенты двух стран
Байден пригласил Зеленского в США: о чем говорили по телефону президенты двух стран
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Социальный проект #ділисяусмішкою помогает осуществить мечты "жизнелюбам" в возрасте

  3. iOS 15 и новые фишки для iPad: что показала Apple на конференции WWDC 2021 (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Встреча Байдена и Путина 16 июня: чего будет пытаться добиться каждая из сторон

  5. В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда: больше площади Украины

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...