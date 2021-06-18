Политика и экономика 1 час назад

СНБО решил ввести санкции против разработчиков вируса NotPetya

Также СНБО рассматривает вопрос включения 12 лиц в список криминальных авторитетов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против разработчиков вируса NotPetya. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Решением СНБО были применены санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, которые аффилированы со спецслужбами РФ. Эти лица непосредственно причастны к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны", — сказал он.

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Кроме того, Данилов сообщил, что Кабмин и МВД внесли на рассмотрение СНБО вопрос относительно 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов.

Также СНБО продлил санкции в отношении физических и юридических лиц, которые были введены в действие указом №179 от 2018 года.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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