В Украине создают кибервойска — открыт прием заявок

В Украине открыли набор кандидатов в кибервойска, которые будут обеспечивать информационную безопасность, защиту критической инфраструктуры и разведку. Об этом сообщает Forbes.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в августе 2021 года подписал указ о создании кибервойск. Законодательные нормативные акты, которые будут определять их структуру, еще на стадии разработки.

"Кибервойска – это просто еще один род войск. Мы не создаем ничего нового, мы производим перераспределение уже существующего состава войск и набираем новых людей", – заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

В войска уже набирают резервистов — специалистов по IТ-специальности. Заявки принимает Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает на территории киевского центра "Парковый".

Демедюк отмечает, что важно иметь отдельный набор, потому что: "тогда специалист, владеющий IT-навыками, не пойдет воевать, копать окопы или заниматься артиллерией, а будет работать по своему направлению".

Национальный координационный центр кибербезопасности уже "на финальном этапе" разработки законодательных нормативных актов, которые, в частности, будут определять структуру кибервойск, говорит Демедюк.

В войска уже начали набирать резервистов – ими могут стать специалисты по IT-специальности. Заявки принимает Национальный координационный центр кибербезопасности, работающий на территории киевского центра "Парковый".

Будущие кибервойска распределят между государственными органами, отвечающими за кибербезопасность – СБУ, Киберполицией, Госспецсвязью, СНБО, НБУ, Минцифры, Минобороны, ВСУ и разведывательными органами. Направление можно выбирать самостоятельно.

Министр обороны Алексей Резникова считает, что новый род войск можно назвать Силами киберобороны – это в будущем даст им более широкие юридические возможности.

Подобные подразделения уже существуют в Германии, Польше, Эстонии, Израиле. Россия также признала наличие "войск информационных операций".

Напомним, 15 февраля 2022 года хакеры атаковали "Дію" с территорий России, Китая, Чехии и Узбекистана, но команда портала отразила все киберугрозы. В Ощадбанке также произошли сбои в работе. При попытке зайти в приложение сообщалось об ошибке. Не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы.

Перед этим клиенты Приватбанка начали получать SMS, в которых говорилось, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать, при попытке зайти в "Приват24" через мобильное приложение появлялась надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже".