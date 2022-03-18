Шахраї почали розсилати українцям вірусні повідомлення про фінансову допомогу від держави

Зловмисники напрацювали нову схему шахрайства. Вони надсилають повідомлення про державну фінансову допомогу, в яких залишають посилання з вірусом, щоб використовувати телефон у своїх корисливих цілях. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

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Відомо, що українці почали отримувати повідомлення на телефон із текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…". Після цих слів йде посилання, за яким категорично заборонено переходити.

"У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламаний", - застерігають у Держспецзв'язку.

Програма "є-Підтримка" передбачає, що одержувач одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень отримає повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, через який він оформлював допомогу.

У будь-якому випадку повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань .

"Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію встанови, від кого ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого повідомлення", - наголошують у Держспецзв'язку.

У разі отримання повідомлення від шахраїв потрібно повідомити про це урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Нагадаємо, раніше а мережі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що нібито з банківських рахунків українців можуть списувати гроші на потреби Збройних сил України.

Фото: ua.depositphotos.com