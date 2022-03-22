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Суспільство
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ПриватБанк почав виплачувати 6500 грн від держави на карту "є-Підтримка"

ПриватБанк почав виплачувати 6500 грн від держави на карту "є-Підтримка"

250 тисяч клієнтів ПриватБанку вже отримали на карту "є-Підтримка" державну допомогу за програмою підтримки людей, які проживають у зоні бойових дій, на суму 1,6 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

"Зарахування коштів триває, 6 500 грн допомоги зараховується банком на картку "є-Підтримка" одразу після отримання грошей від держави", — йдеться у повідомленні банку.

Зазначається, що загалом клієнти ПриватБанку подали вже 1,7 млн ​​заявок на отримання державної допомоги із втрати доходу. Це більше половини від загальної кількості заявок на отримання допомоги у "Дії", яка, за даними Мінцифри, становить 3,2 млн.

Відповідно до рішення уряду, українці, які живуть у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн.

Допомога отримують наймані працівники підприємств та компаній, що працюють офіційно, та ФОП 1-4 груп, що проживають у таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська та у місті Київ.

Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток "Дія" — Послуги — "є-Підтримка" — Отримати допомогу. Зарахування відбудеться на картку "є-Підтримка" протягом 10 днів з дати подання заявки.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

За інформацією Мінцифри, у програмі беруть участь усі банки, які підключені до програми "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Нагадаємо, зловмисники напрацювали нову схему шахрайства. Вони надсилають повідомлення про державну фінансову допомогу, в яких залишають посилання з вірусом, щоб використовувати телефон у своїх корисливих цілях.

Автор:
Світлана Манько