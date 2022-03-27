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Общество
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Подать заявку на получение 6 500 грн украинцы могут до 31 марта

Подать заявку на получение 6 500 грн украинцы могут до 31 марта
Кабмин до 31 марта ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках "є-Підтримка"

Кабинет министров ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "є-Підтримка" в размере 6 500 для украинцев, проживающих в зоне боевых действий, до 31 марта.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 марта 2022 года № 353.

"Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы "є-Підтримка" является 31 марта 2022 года", – говорится в постановлении.

Согласно решению правительства, украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена ​​в результате проведения боевых действий, могут получить единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн.

Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФОПы 1-4 групп, проживающих в таких регионах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев.

Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение "Дія" — Услуги — "є-Підтримка" — Получить помощь. Зачисление произойдет на карту "є-Підтримка" в течение 10 дней с даты подачи заявки.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

По информации Минцифры, в программе принимают участие все банки, которые подключены к программе "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Отметим, клиенты ПриватБанка уже начали получать на карту "є-Підтримка" государственную помощь по программе поддержки людей, проживающих в зоне боевых действий.

Автор:
Светлана Манько