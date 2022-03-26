Кабмін розпочинає безкоштовну роздачу продуктів українцям

В Україні із суботи, 26 березня, стартувала програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування мешканців населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив порядок видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. При видачі товарів населенню допустиме відхилення становить 20%. Глава уряду також уточнив, що сформовано список ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії.

Крім того, для фасування продуктових наборів закуповують 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кг і 3 млн пакетів місткістю до 3 кг.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обласні адміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб.