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Кабмін розпочинає безкоштовну роздачу продуктів українцям
В Україні із суботи, 26 березня, стартувала програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування мешканців населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін затвердив порядок видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. При видачі товарів населенню допустиме відхилення становить 20%. Глава уряду також уточнив, що сформовано список ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії.
Крім того, для фасування продуктових наборів закуповують 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кг і 3 млн пакетів місткістю до 3 кг.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обласні адміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб.