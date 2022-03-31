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Транспорт
Дата публикации

Велопрокат BikeNOW возобновляет работу в Киеве с 1 апреля

Велопрокат BikeNOW возобновляет работу в Киеве с 1 апреля
Велопрокат BikeNOW возобновляет работу в Киеве с 1 апреля

Сервис общественного велопроката BikeNOW возобновит работу в Киеве с 1 апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы принимаем вызов Киевской городской государственной администрации. Как долго вы и мы этого ждали! Остается немного времени! Старательно "колдуем" над запуском! Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом!" — говорится в сообщении.

В то же время в компании заявили, что количество транспорта будет значительно меньше обычного.

"Призываем серьезно относиться к сигналам тревог, звучащих по городу, быть бдительным при использовании, не ездить по паркам и лесам", — подчеркнули в BikeNOW.

Напомним, власти Киева призвали сервисы по прокату велосипедов и электрических самокатов возобновить работу в столице. Это поможет киевлянам передвигаться по городу на короткие дистанции.

Отметим, 30 марта в Киеве открыли Южный мост. Передвигаться по нему разрешат общественному транспорту.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты.

Также "Укрзализныця" запустила  для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.

Автор:
Светлана Манько