В метро Киева возобновили работу пересадочного узла "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта"

Киевский метрополитен постепенно возобновляет работу в привычном режиме. Так, с 5 апреля снова будет работать пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА, уточнив, что пересадка "Золотые ворота" — "Театральная" также уже функционирует.

С 6 апреля в Киеве метрополитен начнет работать с 07:30 утра, то есть на час раньше. Перевозки в метрополитене будут осуществляться до 19:00.

Как работает киевское метро

По красной ветке поезда ходят от станции "Шулявская" до станции "Театральная", по синей — от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки", по зеленая — от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Обращаем внимание, что поезда проезжают без остановки "Майдан Незалежности" и "Кловская".

"Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", — добавили в КГГА.

Что касается наземного транспорта, то в Киеве с 08:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев.

Автобусы ходят с интервалом в 30 минут, трамваи – 15-20 минут, скоростной трамвай №3 – 25 минут.

В график движения наземного транспорта, актуальную информацию можно проверить в Telegram-канале КГГА.

Напомним, киевский метрополитен с 4 апреля возобновил сообщение через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.

Также "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.

Фото: ua.depositphotos.com