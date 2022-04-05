У метро Києва відновили роботу пересадного вузла "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту"

Київський метрополітен поступово відновлює роботу у звичному режимі. Так, з 5 квітня знову працюватиме пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

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Про це повідомила пресслужба КМДА, уточнивши, що пересадка "Золоті ворота" - "Театральна" також вже функціонує.

З 6 квітня у Києві метрополітен почне працювати з 07:30 ранку, тобто на годину раніше. Перевезення у метрополітені здійснюватимуться до 19:00.

Як працює київське метро

Червоною гілкою поїзда ходять від станції "Шулявська" до станції "Театральна", по синій - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", по зеленій - від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції " Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Звертаємо увагу, що поїзди проїжджають без зупинки "Майдан Незалежності" та "Кловська".

"Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватись за потребою. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - додали в КМДА.

Що стосується наземного транспорту, то в Києві з 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

Автобуси ходять з інтервалом 30 хвилин, трамваї – 15-20 хвилин, швидкісний трамвай №3 – 25 хвилин.

У графіку руху наземного транспорту, актуальну інформацію можна перевірити в Telegram-каналі КМДА .

Нагадаємо, київський метрополітен з 4 квітня відновив сполучення через Південний міст, а на Північному мосту повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.

Також "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.

Фото: ua.depositphotos.com