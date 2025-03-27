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Рух транспорту Південним мостом у Києві знову обмежать: в чому причина
З 28 березня до 1 серпня на Південному мосту в столиці через Дніпро діятимуть часткові обмеження руху транспорту з лівого на правий берег.
Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київавтошляхміст".
Що відомо про ремонтні роботи
Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.
Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.
Планується ремонт залізобетонної плити проїжджої частини, укладання нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.
Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:
- 1-й етап – крайньою лівою та частково середньою смугами руху;
- 2-й етап – крайньою правою та частково середньою смугами руху.
У комунальному підприємстві нагадують, що з 2021 року Південний міст перебуває в обмежено працездатному стані. За оцінками фахівців, він потребує реконструкції відповідно до сучасних норм і вимог.
Втім, для забезпечення безпечної експлуатації споруди за наявного навантаження спеціалісти КП "Київавтошляхміст" регулярно виконують необхідні ремонтні роботи.
Так, у 2016–2023 роках було замінено всі деформаційні шви, а з 2024 року триває оновлення тротуарів:
- ремонтують покриття;
- гідроізоляцію;
- перильну та бар’єрну огорожі;
- систему водовідведення;
- фасадну частину залізобетонних конструкцій.
У 2024 році комунальне підприємство підготувало проєктну документацію для поточного ремонту Південного мосту, а фахівці вже частково оновили мостове полотно.
У КП "Київавтошляхміст" вибачаються за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.
Про рух Південним мостом
Нагадаємо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
Наприкінці лютого 2025 року київська влада, провівши консультації з військовими, частково скасувала обмеження на рух Південним мостом, дозволивши транспортний потік у напрямку з лівого берега на правий.