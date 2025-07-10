Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Следующий этап переговоров Украины с Россией возможен только по завершении согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление Владимира Зеленского журналистам в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме.

Зеленский о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что для начала следующего раунда переговоров с Россией следует завершить согласованные обмены, которые были договорены во время второй встречи в Стамбуле. По его словам, после выполнения этих шагов, переговорные команды смогут перейти к обсуждению подготовки встречи на уровне лидеров.

Зеленский подчеркнул, что для достижения весомого результата в завершении войны важно провести именно такую встречу с участием Украины, России и США.

Относительно места проведения переговоров президент поблагодарил Италию и Ватикан, с которыми обсуждал возможность организации встречи в Ватикане. Он также отметил, что есть предложения от Австрии, Швейцарии, как нейтральных стран, а также прямые предложения от Турции.

Шаги к миру

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание во время переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о проведении обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" .

Позже Папа римский Лев XIV выступил с предложением провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Это стало ответом на неуспешные переговоры, проходившие 16 мая в Стамбуле, и которые Ватикан считает малоэффективными для достижения мира.