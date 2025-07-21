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Новий раунд переговорів України та Росії може відбутися цього тижня в Стамбулі - ЗМІ
У Стамбулі 23 або 24 липня може відбутися новий раунд перемовин російської та української делегацій.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, поінформовані з ситуацією.
За словами співрозмовника видання, все залежить від виконання домовленостей попереднього раунду — проведення обмінів, а також від графіків сторін.
Як пише İndependent Türkçe з посиланням на дипломатичні джерела, очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі цього тижня. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер.
Водночас нині немає інформації про час та рівень проведення ймовірної зустрічі.
Російська пропагандистська держагенція ТАСС також пише з посиланням на джерело, що новий раунд перемовин Києва та Москви очікується наприкінці цього тижня в Стамбулі.
Ця зустріч стане третім раундом переговорів між Україною та РФ у Стамбулі після попередніх зустрічей 16 травня та 2 червня.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує дипломатичні зустрічі для демонстрацій, а не конструктивного діалогу.
Очільник держави заявляв, що наступний етап переговорів України з Росією можливий лише після завершення узгоджених обмінів, про які сторони домовилися раніше в Стамбулі.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповідав, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною. Туреччина пропонує відновити переговори, подібні до тих, що відбувалися у Стамбулі.