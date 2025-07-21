Новый раунд переговоров Украины и России может состояться на этой неделе в Стамбуле — СМИ

В Стамбуле 23 или 24 июля может пройти новый раунд переговоров российской и украинской делегаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники, проинформированные с ситуацией.

По словам собеседника, все зависит от выполнения договоренностей предварительного раунда — проведения обменов, а также от графиков сторон.

Как пишет İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники ожидается, что российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе. Было заявлено, что встречи могут пройти в среду или четверг.

В настоящее время нет информации о времени и уровне проведения вероятной встречи.

Российское пропагандистское госагентство ТАСС также пишет со ссылкой на источник, что новый раунд переговоров Киева и Москвы ожидается в конце этой недели в Стамбуле.

Эта встреча станет третьим раундом переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после предварительных встреч 16 мая и 2 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует дипломатические встречи для демонстраций, а не конструктивного диалога.

Глава государства заявлял, что следующий этап переговоров Украины с Россией возможен только по завершении согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.