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Новый раунд переговоров Украины и России может состояться на этой неделе в Стамбуле — СМИ
В Стамбуле 23 или 24 июля может пройти новый раунд переговоров российской и украинской делегаций.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники, проинформированные с ситуацией.
По словам собеседника, все зависит от выполнения договоренностей предварительного раунда — проведения обменов, а также от графиков сторон.
Как пишет İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники ожидается, что российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе. Было заявлено, что встречи могут пройти в среду или четверг.
В настоящее время нет информации о времени и уровне проведения вероятной встречи.
Российское пропагандистское госагентство ТАСС также пишет со ссылкой на источник, что новый раунд переговоров Киева и Москвы ожидается в конце этой недели в Стамбуле.
Эта встреча станет третьим раундом переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после предварительных встреч 16 мая и 2 июня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует дипломатические встречи для демонстраций, а не конструктивного диалога.
Глава государства заявлял, что следующий этап переговоров Украины с Россией возможен только по завершении согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.