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Россия готова к новому раунду мирных переговоров с Украиной — глава МИД Турции

Фидан
Фото: Bakan Fidan/Memurlar.

Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует турецкое издание Memurlar со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакан Фидан.

РФ и Украина могут снова сесть за стол переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной и ожидает ответа с украинской стороны. По его словам, ближайшие стороны были договорены во время переговоров в Стамбуле.

Фидан также прокомментировал перспективу проведения саммита с участием мировых лидеров, в частности, Владимира Путина, Владимира Зеленского, Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Он подчеркнул, что в настоящее время нет принципиальных препятствий для такой встречи.

Глава турецкого МИД подчеркнул рост дипломатической роли Турции в мировой политике. Фидан отметил, что Анкара внимательно следит за трансформациями в глобальной системе и активно участвует во многих международных платформах, в частности G20.

Шаги к миру: требования Путина

Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширение НАТО, в частности в отношении Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.

Автор:
Ольга Опенько