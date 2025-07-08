Росія готова до нового раунду мирних переговорів із Україною — глава МЗС Туреччини

Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною. Туреччина пропонує відновити переговори, подібні до тих, що відбувалися у Стамбулі.

Як пише Delo.ua, про це інформує турецьке видання Memurlar з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Хакан Фідан.

РФ та Україна можуть знову сісти за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною та очікує на відповідь з українського боку. За його словами, найближче сторони були до домовленостей під час переговорів у Стамбулі.

Фідан також прокоментував перспективу проведення саміту за участю світових лідерів, зокрема Володимира Путіна, Володимира Зеленського, Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він наголосив, що наразі немає принципових перешкод для такої зустрічі.

Глава турецького МЗС підкреслив зростання дипломатичної ролі Туреччини у світовій політиці. Фідан зазначив, що Анкара уважно стежить за трансформаціями в глобальній системі та бере активну участь у багатьох міжнародних платформах, зокрема G20.

Кроки до миру: вимоги Путіна

Нагадаємо, Путін вимагає від Заходу юридичних гарантій нерозширення НАТО, зокрема щодо України, Грузії та Молдови, в обмін на припинення війни. У США зростає розчарування — Трамп застеріг Путіна від зволікань і натякнув на можливі нові санкції, звинувативши Кремль у небажанні вести прямі переговори, попри успіхи на фронті.

У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.