Локдаун в Украине: Минздрав отнес Сумскую область к "красной" зоне по Covid-19

Министерство здравоохранения снова расширило список регионов, входящих в "красную" зону наибольшей эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной болезни, включив в него Сумскую область. Об этом свидетельствуют соответствующие индикаторные показатели, опубликованные Минздравом по состоянию на 22 марта.

Согласно им, на сегодня в Сумской области эпидпорог по Covid-19 уже превышен на 13,2%, а коэффициент выявления зараженных коронавирусом наибольший после Житомирской и Львовской областей и составляет 24,7%.

Уровень госпитализации пациентов с этой болезнью за последние два дня вырос с 63 до 67,4 человека на 100 тысяч человек населения, а загруженность коек с кислородным обеспечением выросла с 47,2% до 52,2%.

Напомним, 21 марта Минздрав отнес к "красным" регионам по Covid-19 Киевскую область. В то же время для ужесточения карантинных органичений в соответствии с таким зонированием еще необходимо решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

20 марта она отнесла к "красной" зоне Киев и Одесскую область: это решение вступит в силу с 23 марта. На сегодня же таких регионов по-прежнему четыре — это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, а также Житомирская области.

Отметим, что в "красных" регионах должна быть, в частности, остановлена работа всего общественного транспорта, что предусмотрено решением Кабинета министров от 24 февраля.