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5 часов назад

Коронавирус: в Украине за сутки почти 7900 новых заражений, 157 человек умерли

Также за минувшие сутки госпитализированы 3026 человек, а выздоровели — 2993 человека

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 413 детей и 161 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3026 человек, летальных случаев — 157, выздоровели — 2993 человека, осуществлено тестирований за сутки — 34 тысячи 129 (в том числе методом ПЦР — 21 тысяча 611, методом ИФА — 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8100).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 554 тысячи 256 человек, выздоровели — 1 млн 260 тысяч 842 человека, летальных исходов — 30 тысяч 98, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 681 тысяча 388.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 349 случаев;

Винницкая область — 513 случаев;

Волынская область — 186 случаев;

Днепропетровская область — 455 случаев;

Донецкая область — 210 случаев;

Житомирская область — 580 случаев;

Закарпатская — 289 случаев;

Запорожская область — 189 случаев;

Ивано-Франковская область — 241 случай;

Киевская область — 557 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 17 случаев;

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Львовская область — 937 случаев;

Николаевская область — 301 случай;

Одесская область — 745 случаев;

Полтавская область — 130 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 289 случаев;

Тернопольская область — 276 случаев;

Харьковская область — 456 случаев;

Херсонская область — 86 случаев;

Хмельницкая область — 198 случаев;

Черкасская область — 247 случаев;

Черновицкая область — 384 случая;

Черниговская область — 129 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 21 марта в Украине было зафиксировано 1 млн 546 тысяч 363 заразившихся коронавирусом, из которых 1 млн 257 тысяч 849 уже выздоровели, а 29 тысяч 941 умерли.

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