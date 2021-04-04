Происшествия 1 час назад

В Николаеве рынок отказался соблюдать карантин: Нацгвардия его заблокировала (ВИДЕО)

Гвардейцам была поставлена задача не пропускать на рынок "Колос" никого — ни продавцов, ни покупателей

Фото: novosti-n.org Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org

В Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина.

Для закрытия рынка была задействована Национальная гвардия, сообщает местное издание "Новости N".

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Работающие на рынке предприниматели заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.

Известно, что на место днем ранее приезжала полиция, однако ее не услышали и правоохранители уехали. Но уже утром в воскресенье, 4 апреля, несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

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По данным издания, гвардейцам была поставлена задача не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. При этом протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

В то же время на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают, пишет издание.

Напомним, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.

Также сообщалось, что сейчас три области близки к "красной" зоне карантина.

Как известно, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

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