Происшествия 1 час назад

Бойкот локдауна в Николаеве: продавцы выгнали полицию с рынка "Колос" и продолжили работу

После часа общения на повышенных тонах чиновники и полиция были вынуждены покинуть территорию рынка

Антикарантинный протест на рынке в Николаеве. Фото: nikvesti.com Антикарантинный протест на рынке в Николаеве. Фото: nikvesti.com
Антикарантинный протест на рынке в Николаеве. Фото: nikvesti.com

Конфликт между предпринимателями и силовиками на вещевом рынке "Колос" в Николаеве 4 апреля завершился "победой" продавцов: правоохранители покинули базар, а продавцы продолжили работать, несмотря на карантинный запрет.

Об этом сообщает местное издание "НикВести".

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Известно, что утром правоохранители, а также представители местной власти прибыли на рынок для "недопущения" нарушения ограничений "красной" зоны, однако торговцы настаивали на том, что могут продолжить работу.

"В итоге, после часа общения на повышенных тонах, чиновники и полиция были вынуждены покинуть территорию рынка, а работники базара продолжили свою работу", — говорится в сообщении.

Указано, что чиновники потребовали от предпринимателей прекратить работу, поскольку с 3 апреля, согласно с новыми ограничениями карантина, работа непродовольственных рынков запрещена.

Предприниматели, в свою очередь, заявили, что не понимают указанных требований, так как на рынке, по их словам, поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, которые продолжают работать в карантин. Они также заявили, что, несмотря на все запреты и ограничения, должны платить 100% стоимости аренды торговых мест и все налоги.

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Кроме того, работники рынка требовали, чтобы на место приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или глава области Виталий Ким.

Как отмечается, интересы предпринимателей представлял адвокат, который объяснил, что формат дальнейшей работы следует обсуждать за круглым столом, но на присутствие правоохранителей на рынке будут реагировать жестко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина, однако для закрытия рынка была задействована Национальная гвардия.

Напомним, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.

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