Во время локдауна стоимость аренды жилья может снизиться на 15-30% — эксперт

Во время локдауна арендодатели в ⅓ случаев могут временно снизить стоимость аренды жилья на 15-30%. Такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Пита напомнил, что во II квартале 2020 года в первый локдаун стоимость аренды снизилась в среднем на 25-30%.

"Сейчас ценовые колебания на аренду жилья происходят в зависимости от спроса на тот или иной тип квартир в определенной локации. Однако общая ситуация свидетельствует о стабильности цен", — отметил глава АСНУ.

Согласно прогнозам ассоциации, ситуация выровняется ближе к лету (со второй половины мая), цены не будут расти, а будут стабильными, соотносительными с ценами на момент наступления локдауна.

Летом и осенью, по мнению эксперта, цена аренды будет зависеть от спроса и стоимости коммунальных платежей.

"Цена арендованного жилья будет состоять в зависимости от объективных (уровень инфляции, стоимость коммунальных услуг и тому подобного) и субъективных факторов (спрос, локация, состояние квартиры). При увеличении стоимости квартплаты, цена арендуемых квартир останется постоянной. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого "запаса" в размере дополнительных 2-3", — подчеркнул Пита.

В свою очередь, председатель Львовского регионального отделения АСНУ Андрей Борисов отметил, что основные изменения в сегменте аренды жилья состоялись весной 2020 года во время первой волны пандемии: в то время стоимость арендованного жилья сократилась почти на 33%.

"С тех пор легкое ценовое сползание наблюдалось во время зимнего локдауна. Но особых изменений в этом сегменте рынка недвижимости не происходит", — рассказал Борисов.

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По данным эксперта, цена аренды 1-комнатной квартиры с хорошим ремонтом и новой мебелью в популярных локациях может достигать до 10 тысяч грн в месяц. В среднем же стоимость арендованной 1-комнатной квартиры составляет от 6 до 7,5 тысяч грн, 2-комнатной — от 7,5 до 12 тысяч грн. 3-комнатные и многокомнатные квартиры пользуются значительно меньшим спросом, хотя цена за 3-комнатную квартиру эконом-класса в посредственном состоянии может стоить арендатору от 7 тысяч грн.

"Во Львове владельцы качественного жилья предпочитают переждать режим жестких ограничений, чем сдать квартиру по дешевке", — подчеркнул эксперт.

Борисов добавил, что во Львове основными арендаторами являются студенты, туристы, представители бизнеса из других регионов страны.

"По завершению карантина и возобновлению обучения и бизнес-активности, рынок аренды может существенно оживиться, вероятно повлечет незначительное увеличение стоимости жилья — в пределах 3-5%", — отметил специалист.

Как заявил вице-президент АСНУ Владимир Яцуба, в Виннице современное состояние рынка аренды жилой недвижимости характеризуется большим расхождением между стоимостью аренды в квартирах старого образца с централизованными системами отопления и квартирами в новых современных домах с ремонтом и бытовыми принадлежностями, независимыми системами отопления и горячего водоснабжения.

При этом, в зависимости от количества комнат, разница в цене может достигать и двойного размера, что не в последнюю очередь связано со стоимостью содержания таких помещений.

"Например, 3-комнатная квартира с центральным отоплением в зимний период стоила 5-7 тысяч грн в месяц и коммунальные платежи в размере от 2,5 до 4 тысяч грн", — сказал он.

Подобные по площади квартиры, но в новых домах, по данным Владимира Яцубы, стоят от 8 до 14 тысяч грн без учета квартплаты, которая не превышает 2 тысяч грн в месяц.

"Отдельным пунктом стоит отметить рост популярности бюджетного высоколиквидного жилья (1- и 2-комнатные квартиры преимущественно советской застройки). Популярность аренды таких квартир в зимний период возросла до 10% и предложение не всегда могло удовлетворить спрос", — резюмировал Яцуба.

Напомним, средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10%, составив $10 за квадратный метр, что на $1 меньше, чем в январе текущего года.

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