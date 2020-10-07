Что с рассрочкой на жилье: какие варианты предлагают застройщики в Киеве и других городах

Покупка готового жилья в новостройке в рассрочку — удобная и практичная альтернатива кредитам: не нужны справки о доходах, срок выплаты от 1-2 лет до 5-7 лет с возможностью жить в квартире на правах арендатора до выплаты остатка. К тому же у этого инструмента другие преимущества.

"Удорожание по рассрочке у всех компаний разное, достигает и 15-17%. Но на сегодняшний день есть и проекты с наиболее выгодными для покупателя условиями по рассрочке — это рассрочка сроком на 2 года со средним удорожанием 7%, а максимальным — 10%", — объясняет эксперт рынка недвижимости, Виктория Нерода.

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В то же время такой финансовый инструмент — индикатор экономической ситуации в Украине. Чем хуже ситуация, тем скромнее предложения компаний. Это связано с рисками: потерей денег и прибыли из-за девальвации гривни и удорожания строительных материалов.

В нынешний кризис велика вероятность повторить сценарии предыдущих лет с некоторыми поправками. Из-за ситуации с "УкрБудом" и "Аркадой" компании осторожнее сокращают программы или не сокращают вовсе, чтобы не отпугнуть покупателя, потерявшего интерес.

Delo.ua разобралось в основных предложениях застройщиков в самых больших городах Украины.

Что с рассрочками в Киеве

В Киеве, по данным Lun.ua, продажи квартир ведутся на 372 объектах.

Остаток суммы в Киеве чаще всего выплачивается несколькими способами:

一 В квадратных метрах. В этом случае застройщик оставляет право пересматривать стоимость квадратного метра ежемесячно или поквартально. Для покупателей жилья это существенная финансовая нагрузка: если первые оплаченные квадратные метры были до 25 тысяч грн, а последние могут быть и по 40 тысяч грн.

一 С привязкой к курсу доллара. Остаток фиксируется в долларах. В случае девальвации национальной валюты он пересматривается.

Что с рассрочками в других городах Украины

Во Львове застройщики повторяют столичные тенденции. Минимальный взнос во Львове составляет от 11%, что на 1% больше минимального столичного предложения.

Остаток выплачивается по трем схемам сроком до 3 лет.

— В гривне, но с привязкой к инфляции.

— В долларах.

— Без фиксации стоимости.

В Одессе условия выгодные покупателям при первом взносе — от 10%, сроки выплаты до 5 лет, как Sea View от компании Будова. Остаток выплачивается двумя способами: без удорожания и с удорожанием стоимости на $250 при выплате в течение 5 лет.

В Днепре компании предлагают менее выгодные условия: первый взнос от 30%. А оплата равными частями с привязкой к курсу доллара. Срок выплаты 11 месяцев.

В Харькове застройщики просят не менее 35%. Выплата остатка с удорожанием как в жилом комплексе Люксембург. Или без него Smart Hall. Срок выплаты 一 до 2022 года.

Что дальше

Участники рынка недвижимости разделяются во мнениях. Например, независимый эксперт недвижимости Михаил Артюхов считает, что уже сейчас застройщики неохотно дают рассрочки. В то же время осознают потребность строить дома за свои, а не чужие деньги. Мнение эксперта подтверждается предложением компаний на Востоке Украины, где первый часто взнос больше, а сроки выплаты меньше.

Зато в Киеве, Одессе и Львове ситуация отличается, потому что здесь самое большое количество новых объектов, что означает серьезную конкуренцию и борьбу за покупателя и его доверие.

Это утверждение подтверждается прогнозом эксперта. "Привлекательность рассрочки, по сравнению с неразвитой ипотекой и 100-процентной оплатой стоимости квартиры, будет главенствующей: я не исключаю, что по итогам 2020 года в общей структуре продаж она составит 58-60%", 一 считает Чингиз Кишиев, СЕО Caspian Service в Украине.

Киев Стоимость 1 кв. м. в тыс Минимальный размер первого взноса Длительность Выплата остатка Ревуцкий ДБК

эконом 18 30% До конца строительства Остаток измеряется в кв.м Forest Специжфонд

Эконом 22,7 30% До сдачи в эксплуатацию Остаток измеряется в кв.м. LaLaLand Фундамент

Эконом 22,9 30% Сдача, конец 2020 года, выплата до конца 2024 года Стоимость фиксируется в договоре с привязкой у курсу Great Киевгорстрой

Комфорт 35,8 30-50% Помесячно на 34 месяца Стоимость квадратного метра не фиксируется LIKO-GRAD Perfect Town Лико-Холдинг и Perfect Group Комфорт 26,5 50% До 31 марта 2021 года Остаток в гривне без удорожания Варшавский Плюс Stolitsa Group Комфорт 32,7 30% На 35 месяцев Равными частями с привязкой доллара по НБУ, не пересчитывается, если колебания курса не более 2% Creator City Креатор-Буд

Бизнес 35 30% 22 месяца, завершается за 2 месяца до запланированной сдачи в эксплуатацию Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ Rusaniv Residence Perfect Group и Citex Development Бизнес 25,7 30% До 4 квартала 2022 года Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ UNIT.Home UDP и КАН Девелопмент

Бизнес 42,4 一 53, 7 一 * от 10% 1-7 лет Самый длительный период 8% удорожание в год с привязкой к доллару Бульвар Фонтанов City one development Премиум 76,3 30% 12 месяцев Ежемесячные платежи Львов Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку Минимальный размер первого взноса Длительность Выплата остатка Эко-дом на Тракте Эко-дом Эконом 13,5 30% До 2023 года Остаток в гривне с удорожанием Погулянка Львовцентрострой Эконом 19,2 30% До 2 кв.. 2021 года Каждый квартал в долларах Парус Smart Парус Девелопмент Комфорт 23,3 30% До 11.2021 года Удорожания нет, но к остатку будет начислен индекс инфляции Софиевка ТВД Комфорт 22,9 50% 12 месяцев Выплата Каждые 2 месяца по 10% BARCELONA Мой дом Бизнес 29,6 50% До конца мая 2021 года Привязка к курсу доллара Парус City Парус Девелопмент Бизнес 21,6 11% 1 квартал 2021 года Оплата ежемесячно до ноября 2022 года, без фиксации стоимост Клубный дом Rezydencja Zalizna Voda Интергал-Буд Премиум 55,1* 30% 3 года Привязка к курсу доллара, остаток на равные части, выплачиваются ежеквартально. Подписывается акт пользования квартирой. Globus Central Park Globus Премиум 43, 8* 50% До конца 2020 года, но возможны переговоры о более длительном периоде рассрочки В долларах Одесса Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку Минимальный размер первого взноса Длительность Выплата остатка Smart Hall Юрафира-Строй Эконом 22,8 30% 1 год Остаток без удорожания Одесские традиции

Эконом 25** 10% На 39 месяцев Остаток без удорожания Manhattan Graf development Бизнес 24,3 25% 40 месяцев, Остаток к курсу продажи банка. Минимальный платеж 500 долларов в месяц. в Sea View Будова Бизнес 28,6 10% 5 лет Удорожание квадратного метра 一при рассрочке на 1 год, $75, 5 лет 一 $250 Первый Французский Отрада Премиум 33,9 30% 30 месяцев Удорожание квадратного метра на $150 Харьков Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку Минимальный размер первого взноса Длительность рассрочки Выплата остатка IT-Парк Manufactura Строй Сити Девелопмент Эконом 22,6* 50% 5 месяцев Без удорожания, в долларах Воробьевы горы Family Воробьевы горы Эконом 15,5* 50% До августа 2022 Переплата 2% Urban City Строй Сити Девелопмент 15,5* 50% 9 месяцев В долларах Магистр Turkish Development Ukraine Бизнес 31* 50% 9 месяцев В долларах ЖК Люксембург Авантаж Премиум 33 30% До конца 2022 года Остаток равными частями до конца строительства в долларе с удорожанием 12% на остаток Днепр Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку Минимальный размер первого взноса Длительность рассрочки Выплата остатка Олимпийский Балковская строительная компания Эконом 15 60% До декабря 2020 До декабря 2020 ЖК Грани Строитель-П Комфорт 23,6 35% 11 месяцев Равными частями без удорожания, с привязкой к курсу доллара. GENEVE Daytona Development 22,5 30% 8 месяцев 8 равных платежей с привязкой у курсу доллара Bartolomeo Resort Town Строитель-Е Премиум 31,4* 35% 12 месяцев В долларах



* стоимость переведена из долларов в гривни по курсу 28,27/доллар

**расчет произведен от полной стоимости квартиры в квадратные метры, так как застройщик продает квартиры полностью и не указывает стоимость квадратного метра.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua