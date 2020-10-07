Недвижимость 50 минут назад

Что с рассрочкой на жилье: какие варианты предлагают застройщики в Киеве и других городах

Редакция Delo.ua разбиралась в условиях работы этого инструмента покупки жилья во всех самых крупных украинских городах

Источник: reynaers.ua Источник: reynaers.ua
Источник: reynaers.ua

Покупка готового жилья в новостройке в рассрочку удобная и практичная альтернатива кредитам: не нужны справки о доходах, срок выплаты от 1-2 лет до 5-7 лет с возможностью жить в квартире на правах арендатора до выплаты остатка.  К тому же у этого инструмента другие преимущества.

"Удорожание по рассрочке у всех компаний разное, достигает и 15-17%. Но на сегодняшний день есть и проекты с наиболее выгодными для покупателя условиями по рассрочке — это рассрочка сроком на 2 года со средним удорожанием 7%, а максимальным — 10%", — объясняет эксперт рынка недвижимости, Виктория Нерода.

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В то же время такой финансовый инструмент индикатор экономической ситуации в Украине. Чем хуже ситуация, тем скромнее предложения компаний. Это связано с рисками: потерей денег и прибыли из-за девальвации гривни и удорожания строительных материалов. 

В нынешний кризис велика вероятность повторить сценарии предыдущих лет с некоторыми поправками. Из-за ситуации с "УкрБудом" и "Аркадой" компании осторожнее сокращают программы или не сокращают вовсе, чтобы не отпугнуть покупателя, потерявшего интерес. 

Delo.ua разобралось в основных предложениях застройщиков в самых больших городах Украины. 

Что с рассрочками в Киеве

В Киеве, по данным Lun.ua, продажи квартир ведутся на 372 объектах. 

Остаток суммы в Киеве чаще всего выплачивается несколькими способами:

一 В квадратных метрах. В этом случае застройщик оставляет право пересматривать стоимость квадратного метра ежемесячно или поквартально. Для покупателей жилья это существенная финансовая нагрузка: если первые оплаченные квадратные метры были до 25 тысяч грн, а последние могут быть и по 40 тысяч грн. 

一 С привязкой к курсу доллара. Остаток фиксируется в долларах. В случае девальвации национальной валюты он пересматривается.

Что с рассрочками в других городах Украины

Во Львове застройщики повторяют столичные тенденции. Минимальный взнос во Львове составляет от 11%, что на 1% больше минимального столичного предложения.  

Остаток выплачивается по трем схемам сроком до 3 лет. 

В гривне, но с привязкой к инфляции.

В долларах

Без фиксации стоимости

В Одессе условия выгодные покупателям при первом взносе от 10%, сроки выплаты до 5 лет, как Sea View от компании Будова. Остаток выплачивается двумя способами: без удорожания и с удорожанием стоимости на $250 при выплате в течение 5 лет.

В Днепре компании предлагают менее выгодные условия: первый взнос от 30%. А оплата равными частями с привязкой к курсу доллара. Срок выплаты 11 месяцев.

В Харькове застройщики просят не менее 35%.  Выплата остатка с удорожанием как в жилом комплексе Люксембург. Или без него Smart Hall. Срок выплаты 一 до 2022 года. 

Что дальше

Участники рынка недвижимости разделяются во мнениях. Например, независимый эксперт недвижимости Михаил Артюхов считает, что уже сейчас застройщики неохотно дают рассрочки. В то же время осознают потребность строить дома за свои, а не чужие деньги. Мнение эксперта подтверждается предложением компаний на Востоке Украины, где первый часто взнос больше, а сроки выплаты меньше.

Зато в Киеве, Одессе и Львове ситуация отличается, потому что здесь самое большое количество новых объектов, что означает серьезную конкуренцию и борьбу за покупателя и его доверие. 

Это утверждение подтверждается прогнозом эксперта. "Привлекательность рассрочки, по сравнению с неразвитой ипотекой и 100-процентной оплатой стоимости квартиры, будет главенствующей: я не исключаю, что по итогам 2020 года в общей структуре продаж она составит 58-60%", 一 считает Чингиз Кишиев, СЕО Caspian Service в Украине. 

Киев

Стоимость 1 кв. м. в тыс

Минимальный размер первого взноса

Длительность 

Выплата остатка

Ревуцкий

ДБК


эконом

18 

30%

До конца строительства

Остаток измеряется в кв.м

Forest

Специжфонд


Эконом

22,7 

30%

До сдачи в эксплуатацию

Остаток измеряется в кв.м.

LaLaLand

Фундамент


Эконом

22,9

30%

Сдача, конец 2020 года, выплата до конца 2024 года 

Стоимость фиксируется в договоре с привязкой у курсу

Great

Киевгорстрой


Комфорт

35,8

30-50%

Помесячно на 34 месяца 

Стоимость квадратного метра не фиксируется

LIKO-GRAD Perfect Town

Лико-Холдинг и Perfect Group

Комфорт

26,5

50%

До 31 марта 2021 года

Остаток в гривне без удорожания

Варшавский Плюс

Stolitsa Group

Комфорт

32,7

30%

На 35 месяцев

Равными частями с привязкой доллара по НБУ, не пересчитывается, если колебания курса не более 2%

Creator City

Креатор-Буд


Бизнес

35

30%

22 месяца,  завершается за 2 месяца до запланированной сдачи в эксплуатацию

Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ

Rusaniv Residence

Perfect Group и Citex Development

 

Бизнес

25,7

30%

До 4 квартала 2022 года

Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ

UNIT.Home

UDP и КАН Девелопмент


Бизнес

42,4 一 53, 7  一 *

от 10%

1-7 лет

Самый длительный период 8% удорожание в год с привязкой к доллару

Бульвар Фонтанов

City one development

Премиум

76,3

30%

12 месяцев

Ежемесячные платежи

Львов

Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку

Минимальный размер первого взноса

Длительность

Выплата остатка

Эко-дом на Тракте

Эко-дом

Эконом

13,5

30%

До 2023 года

Остаток в гривне с удорожанием  

Погулянка

Львовцентрострой

Эконом

19,2

30%

До 2 кв.. 2021 года

Каждый квартал в долларах

Парус Smart

Парус Девелопмент

Комфорт

23,3

30%

До 11.2021 года

Удорожания нет, но к остатку будет начислен индекс инфляции

Софиевка

ТВД

Комфорт

22,9

50%

12 месяцев

Выплата Каждые 2 месяца по 10%

BARCELONA

Мой дом

Бизнес

29,6

50%

До конца мая 2021 года

Привязка к курсу доллара

Парус City

Парус Девелопмент

Бизнес

21,6

11%

1 квартал 2021 года

Оплата ежемесячно до ноября 2022 года, без фиксации стоимост

Клубный дом Rezydencja Zalizna Voda

Интергал-Буд

Премиум

55,1*

30%

3 года

Привязка к курсу доллара, остаток на равные части, выплачиваются ежеквартально. Подписывается акт пользования квартирой.

Globus Central Park

Globus

Премиум

43, 8*

50%

До конца 2020 года, но возможны переговоры о более длительном периоде рассрочки 

В долларах

Одесса

Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку

Минимальный размер первого взноса

Длительность 

Выплата остатка

Smart Hall

Юрафира-Строй

Эконом

22,8

30%

1 год

Остаток без удорожания

Одесские традиции


Эконом

25**

10%

На 39 месяцев

Остаток без удорожания 

Manhattan

Graf development

Бизнес

24,3

25%

40 месяцев, 

Остаток к курсу продажи банка. Минимальный платеж 500 долларов в месяц.  в

Sea View

Будова

Бизнес

28,6

10%

5 лет

Удорожание квадратного метра 一при рассрочке на 1 год, $75, 5 лет 一 $250

Первый Французский

Отрада

Премиум

33,9

30%

30 месяцев

Удорожание квадратного метра на $150 

Харьков

Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку

Минимальный размер первого взноса

Длительность рассрочки 

Выплата остатка

IT-Парк Manufactura

Строй Сити Девелопмент

Эконом

22,6*

50%

5 месяцев

Без удорожания, в долларах

Воробьевы горы Family

Воробьевы горы

Эконом

15,5*

50%

До августа 2022 

Переплата 2%

Urban City

Строй Сити Девелопмент

15,5*

50%

9 месяцев

В долларах

Магистр

Turkish Development Ukraine

Бизнес

31*

50%

9 месяцев

В долларах

ЖК Люксембург

Авантаж

Премиум

33  

30%

До конца 2022 года

Остаток равными частями до конца строительства в долларе с удорожанием 12% на остаток

Днепр

Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку

Минимальный размер первого взноса

Длительность рассрочки 

Выплата остатка

Олимпийский

Балковская строительная компания

Эконом

15

60%

До декабря 2020

До декабря 2020

ЖК Грани

Строитель-П

Комфорт

23,6

35%

11 месяцев

Равными частями без удорожания, с привязкой к курсу доллара.

GENEVE

Daytona Development

22,5

30%

8 месяцев

8 равных платежей с привязкой у курсу доллара

Bartolomeo Resort Town

Строитель-Е

Премиум

31,4*

35%

12 месяцев

В долларах


* стоимость переведена из долларов в гривни по курсу 28,27/доллар
**расчет произведен от полной стоимости квартиры в квадратные метры, так как застройщик продает квартиры полностью и не указывает стоимость квадратного метра.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua

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