Что с рассрочкой на жилье: какие варианты предлагают застройщики в Киеве и других городах

Покупка готового жилья в новостройке в рассрочку — удобная и практичная альтернатива кредитам: не нужны справки о доходах, срок выплаты от 1-2 лет до 5-7 лет с возможностью жить в квартире на правах арендатора до выплаты остатка. К тому же у этого инструмента другие преимущества.
"Удорожание по рассрочке у всех компаний разное, достигает и 15-17%. Но на сегодняшний день есть и проекты с наиболее выгодными для покупателя условиями по рассрочке — это рассрочка сроком на 2 года со средним удорожанием 7%, а максимальным — 10%", — объясняет эксперт рынка недвижимости, Виктория Нерода.
В то же время такой финансовый инструмент — индикатор экономической ситуации в Украине. Чем хуже ситуация, тем скромнее предложения компаний. Это связано с рисками: потерей денег и прибыли из-за девальвации гривни и удорожания строительных материалов.
В нынешний кризис велика вероятность повторить сценарии предыдущих лет с некоторыми поправками. Из-за ситуации с "УкрБудом" и "Аркадой" компании осторожнее сокращают программы или не сокращают вовсе, чтобы не отпугнуть покупателя, потерявшего интерес.
Delo.ua разобралось в основных предложениях застройщиков в самых больших городах Украины.
Что с рассрочками в Киеве
В Киеве, по данным Lun.ua, продажи квартир ведутся на 372 объектах.
Остаток суммы в Киеве чаще всего выплачивается несколькими способами:
一 В квадратных метрах. В этом случае застройщик оставляет право пересматривать стоимость квадратного метра ежемесячно или поквартально. Для покупателей жилья это существенная финансовая нагрузка: если первые оплаченные квадратные метры были до 25 тысяч грн, а последние могут быть и по 40 тысяч грн.
一 С привязкой к курсу доллара. Остаток фиксируется в долларах. В случае девальвации национальной валюты он пересматривается.
Что с рассрочками в других городах Украины
Во Львове застройщики повторяют столичные тенденции. Минимальный взнос во Львове составляет от 11%, что на 1% больше минимального столичного предложения.
Остаток выплачивается по трем схемам сроком до 3 лет.
— В гривне, но с привязкой к инфляции.
— В долларах.
— Без фиксации стоимости.
В Одессе условия выгодные покупателям при первом взносе — от 10%, сроки выплаты до 5 лет, как Sea View от компании Будова. Остаток выплачивается двумя способами: без удорожания и с удорожанием стоимости на $250 при выплате в течение 5 лет.
В Днепре компании предлагают менее выгодные условия: первый взнос от 30%. А оплата равными частями с привязкой к курсу доллара. Срок выплаты 11 месяцев.
В Харькове застройщики просят не менее 35%. Выплата остатка с удорожанием как в жилом комплексе Люксембург. Или без него Smart Hall. Срок выплаты 一 до 2022 года.
Что дальше
Участники рынка недвижимости разделяются во мнениях. Например, независимый эксперт недвижимости Михаил Артюхов считает, что уже сейчас застройщики неохотно дают рассрочки. В то же время осознают потребность строить дома за свои, а не чужие деньги. Мнение эксперта подтверждается предложением компаний на Востоке Украины, где первый часто взнос больше, а сроки выплаты меньше.
Зато в Киеве, Одессе и Львове ситуация отличается, потому что здесь самое большое количество новых объектов, что означает серьезную конкуренцию и борьбу за покупателя и его доверие.
Это утверждение подтверждается прогнозом эксперта. "Привлекательность рассрочки, по сравнению с неразвитой ипотекой и 100-процентной оплатой стоимости квартиры, будет главенствующей: я не исключаю, что по итогам 2020 года в общей структуре продаж она составит 58-60%", 一 считает Чингиз Кишиев, СЕО Caspian Service в Украине.
|
Киев
|
Стоимость 1 кв. м. в тыс
|
Минимальный размер первого взноса
|
Длительность
|
Выплата остатка
|
Ревуцкий
ДБК
эконом
|
18
|
30%
|
До конца строительства
|
Остаток измеряется в кв.м
|
Forest
Специжфонд
Эконом
|
22,7
|
30%
|
До сдачи в эксплуатацию
|
Остаток измеряется в кв.м.
|
LaLaLand
Фундамент
Эконом
|
22,9
|
30%
|
Сдача, конец 2020 года, выплата до конца 2024 года
|
Стоимость фиксируется в договоре с привязкой у курсу
|
Great
Киевгорстрой
Комфорт
|
35,8
|
30-50%
|
Помесячно на 34 месяца
|
Стоимость квадратного метра не фиксируется
|
LIKO-GRAD Perfect Town
Лико-Холдинг и Perfect Group
Комфорт
|
26,5
|
50%
|
До 31 марта 2021 года
|
Остаток в гривне без удорожания
|
Варшавский Плюс
Stolitsa Group
Комфорт
|
32,7
|
30%
|
На 35 месяцев
|
Равными частями с привязкой доллара по НБУ, не пересчитывается, если колебания курса не более 2%
|
Creator City
Креатор-Буд
Бизнес
|
35
|
30%
|
22 месяца, завершается за 2 месяца до запланированной сдачи в эксплуатацию
|
Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ
|
Rusaniv Residence
Perfect Group и Citex Development
Бизнес
|
25,7
|
30%
|
До 4 квартала 2022 года
|
Выплата в гривне с привязкой к курсу доллара по курсу, НБУ
|
UNIT.Home
UDP и КАН Девелопмент
Бизнес
|
42,4 一 53, 7 一 *
|
от 10%
|
1-7 лет
|
Самый длительный период 8% удорожание в год с привязкой к доллару
|
Бульвар Фонтанов
City one development
Премиум
|
76,3
|
30%
|
12 месяцев
|
Ежемесячные платежи
|
Львов
|
Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку
|
Минимальный размер первого взноса
|
Длительность
|
Выплата остатка
|
Эко-дом на Тракте
Эко-дом
Эконом
|
13,5
|
30%
|
До 2023 года
|
Остаток в гривне с удорожанием
|
Погулянка
Львовцентрострой
Эконом
|
19,2
|
30%
|
До 2 кв.. 2021 года
|
Каждый квартал в долларах
|
Парус Smart
Парус Девелопмент
Комфорт
|
23,3
|
30%
|
До 11.2021 года
|
Удорожания нет, но к остатку будет начислен индекс инфляции
|
Софиевка
ТВД
Комфорт
|
22,9
|
50%
|
12 месяцев
|
Выплата Каждые 2 месяца по 10%
|
BARCELONA
Мой дом
Бизнес
|
29,6
|
50%
|
До конца мая 2021 года
|
Привязка к курсу доллара
|
Парус City
Парус Девелопмент
Бизнес
|
21,6
|
11%
|
1 квартал 2021 года
|
Оплата ежемесячно до ноября 2022 года, без фиксации стоимост
|
Клубный дом Rezydencja Zalizna Voda
Интергал-Буд
Премиум
|
55,1*
|
30%
|
3 года
|
Привязка к курсу доллара, остаток на равные части, выплачиваются ежеквартально. Подписывается акт пользования квартирой.
|
Globus Central Park
Globus
Премиум
|
43, 8*
|
50%
|
До конца 2020 года, но возможны переговоры о более длительном периоде рассрочки
|
В долларах
|
Одесса
|
Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку
|
Минимальный размер первого взноса
|
Длительность
|
Выплата остатка
|
Smart Hall
Юрафира-Строй
Эконом
|
22,8
|
30%
|
1 год
|
Остаток без удорожания
|
Одесские традиции
Эконом
|
25**
|
10%
|
На 39 месяцев
|
Остаток без удорожания
|
Manhattan
Graf development
Бизнес
|
24,3
|
25%
|
40 месяцев,
|
Остаток к курсу продажи банка. Минимальный платеж 500 долларов в месяц. в
|
Sea View
Будова
Бизнес
|
28,6
|
10%
|
5 лет
|
Удорожание квадратного метра 一при рассрочке на 1 год, $75, 5 лет 一 $250
|
Первый Французский
Отрада
Премиум
|
33,9
|
30%
|
30 месяцев
|
Удорожание квадратного метра на $150
|
Харьков
|
Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку
|
Минимальный размер первого взноса
|
Длительность рассрочки
|
Выплата остатка
|
IT-Парк Manufactura
Строй Сити Девелопмент
Эконом
|
22,6*
|
50%
|
5 месяцев
|
Без удорожания, в долларах
|
Воробьевы горы Family
Воробьевы горы
Эконом
|
15,5*
|
50%
|
До августа 2022
|
Переплата 2%
|
Urban City
Строй Сити Девелопмент
|
15,5*
|
50%
|
9 месяцев
|
В долларах
|
Магистр
Turkish Development Ukraine
Бизнес
|
31*
|
50%
|
9 месяцев
|
В долларах
|
ЖК Люксембург
Авантаж
Премиум
|
33
|
30%
|
До конца 2022 года
|
Остаток равными частями до конца строительства в долларе с удорожанием 12% на остаток
|
Днепр
|
Стоимость 1 кв. м. в 1-комнатной квартире в рассрочку
|
Минимальный размер первого взноса
|
Длительность рассрочки
|
Выплата остатка
|
Олимпийский
Балковская строительная компания
Эконом
|
15
|
60%
|
До декабря 2020
|
До декабря 2020
|
ЖК Грани
Строитель-П
Комфорт
|
23,6
|
35%
|
11 месяцев
|
Равными частями без удорожания, с привязкой к курсу доллара.
|
GENEVE
Daytona Development
|
22,5
|
30%
|
8 месяцев
|
8 равных платежей с привязкой у курсу доллара
|
Bartolomeo Resort Town
Строитель-Е
Премиум
|
31,4*
|
35%
|
12 месяцев
|
В долларах
* стоимость переведена из долларов в гривни по курсу 28,27/доллар
**расчет произведен от полной стоимости квартиры в квадратные метры, так как застройщик продает квартиры полностью и не указывает стоимость квадратного метра.
Катерина Спорыш, специально для Delo.ua