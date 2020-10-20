Жилье в Украине за год подорожало почти на 10%

Цены на квартиры в Украине в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли в среднем на 9,5%.

По сравнению с концом 2019 года цены на жилье выросли на 6,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По информации Госстата, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном — на 10,6%.

Как следует из данных статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном — на 11,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,9%, на вторичном — на 11,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном — на 8,5%.

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн.

При этом на первом месте по стоимости аренды находится город Киев — 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области — 4 706 грн.

Напомним, в сентябре 2020 года инфляция в Украине в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) замедлилась до 2,3%.

Как сообщалось, в Киеве полиция опечатала строительную площадку на улице Мирной, 2/1, известную как скандальный "дом Билозир". До этого город не мог остановить строительство 12-этажного жилищного комплекса — ни в апреле, когда киевский ГАСК отменил право на выполнение строительных работ, ни в мае, когда суд дважды накладывал на него арест.