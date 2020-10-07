Третья попытка остановить строительство: полиция опечатала "дом Билозир" на Подоле

В Киеве полиция опечатала строительную площадку на улице Мирной, 2/1, известную как скандальный "дом Билозир".

До этого город не мог остановить строительство 12-этажного жилищного комплекса — ни в апреле, когда киевский ГАСК отменил право на выполнение строительных работ, ни в мае, когда суд дважды накладывал на него арест, сообщает "Хмарочос".

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Как отмечается, для того, чтобы зайти внутрь, правоохранители вынуждены были вызвать службу ГСЧС: специалисты должны были открыть двери в одно из помещений, в котором "забаррикадировались" строители.

Впрочем, сделать это так и не удалось: юристы застройщика заявили, что это помещение уже есть купленной квартирой, а, следовательно, — частной собственностью.

"Проблема в том, что заказчик строительства уже ввел дом в эксплуатацию. Ему удалось это сделать через электронный кабинет застройщика, который сейчас не работает. Этот кабинет предназначался для предоставления административных услуг по небольшим объектам: например, квартир и малоэтажных домах", — пояснил экс-советник городского головы Киева Максим Бахматов.

"Эта же многоэтажка была введена в эксплуатацию как четырехэтажная усадьба с антресолями", — добавил он.

По его словам, только за прошлый месяц в полицию поступило 25 заявлений от местных жителей, которые видели, что на арестованной площадке продолжаются работы.

Указано, что такое количество заявлений стало для следователей дополнительным обоснованием того, что строительство нужно опечатать.

"Все, что можно было здесь арестовать, уже арестовано. Но, как видим, эта история — о слабости государства, чьи запреты все равно нагло обходят", — подчеркнул Бахматов.

Напомним, это скандальное строительство на Подоле получило название "дом Билозир" за то, что участок принадлежит нардепу и артистке Оксане Билозир. Она получила этот участок в частную собственность в 2004 году для "усадебного строительства", а через два года передала ее под застройку Ивану Владу из села Белая Церковь Закарпатской области.

Как известно, сегодня пользователем и заказчиком застройки является обслуживающий кооператив "Зеленый замок". Его учредители — внефракционный депутат Киевсовета Андрей Билозир, сын Оксаны Билозир, и ее бывшая помощница. На этих выборах в Киевсовет Андрей баллотируется от партии УДАР на четвертом округе Деснянского района.

На сайтах продажи недвижимости эта застройка называется ЖК "Зеленый Замок", где цены на квартиру стартуют от 4,2 млн грн.

Ранее Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30 в Святошинском районе.