Происшествия 50 минут назад

В Киеве снесут "лишние" этажи в двух новостройках

Застройщик начал возводить высотные дома на землях, предназначенных для усадебной застройки

В Киеве могут снести незаконные этажи в двух новостройках. Фото: publicdomainpictures.net В Киеве могут снести незаконные этажи в двух новостройках. Фото: publicdomainpictures.net
В Киеве могут снести незаконные этажи в двух новостройках. Фото: publicdomainpictures.net

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30 в Святошинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешено строить не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания", – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

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В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.

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Отметим, что подобные решения украинской фемиды исполняются крайне редко. Например, 27 ноября 2019 года, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского городского совета против частного застройщика ООО "Патели лизинг", который надстроил жилищно-офисный комплекс на улице Нижний Вал, 27-29 (известный в Киеве как "дом-монстр" — Delo.ua) с нарушением государственных строительных норм. Однако застройщик продолжает борьбу в украинских судах и ничего сносить не собирается. 

Также за время карантина  в Киеве полным ходом достраивался 12-этажный жилой дом на участке по улице Мирной 2/1, который в 2004 году был выделен известной украинской певице Оксане Билозир. У застройщика лишние этажи назвали антресолью. Однако такие доводы не устроили Шевченковский районный суд, который постановил наложить на незаконное строительство арест. 

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