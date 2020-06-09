В Киеве снесут "лишние" этажи в двух новостройках

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30 в Святошинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешено строить не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания", – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.

Отметим, что подобные решения украинской фемиды исполняются крайне редко. Например, 27 ноября 2019 года, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского городского совета против частного застройщика ООО "Патели лизинг", который надстроил жилищно-офисный комплекс на улице Нижний Вал, 27-29 (известный в Киеве как "дом-монстр" — Delo.ua) с нарушением государственных строительных норм. Однако застройщик продолжает борьбу в украинских судах и ничего сносить не собирается.

Также за время карантина в Киеве полным ходом достраивался 12-этажный жилой дом на участке по улице Мирной 2/1, который в 2004 году был выделен известной украинской певице Оксане Билозир. У застройщика лишние этажи назвали антресолью. Однако такие доводы не устроили Шевченковский районный суд, который постановил наложить на незаконное строительство арест.