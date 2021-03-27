Недвижимость 1 час назад

Средняя цена аренды жилья в Киеве снизилась на 10% с начала 2021 года

Средняя стоимость аренды квартиры в столице составила $10 за квадратный метр

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С начала 2021 года средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10%, составив $10 за квадратный метр, что на $1 меньше, чем в январе текущего года.

Об этом заявил директор City Development Solutions Роман Герасимчук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Рынок аренды жилой недвижимости столицы по итогам февраля показал незначительное снижение медианной цены за квадратный метр. При этом медианная цена аренды в Голосеевском районе увеличилась — на 10%, Деснянском и Оболонском — на 5%. В Подольском и Шевченковском отмечается снижение", — сообщил Герасимчук.

В то же время, по данным портала Address.ua:

Печерский район — медианная цена $1367 за объект, что составляет $18 за квадратный метр. Это — наиболее дорогой  район для аренды ликвидных однокомнатных квартир ($660).

На втором месте Шевченковский район — $605 за квартиру ($11 за квадратный метр).

На третьем месте Голосеевский район — $539 за объект ($10 за квадратный метр).

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Самым дешевым для аренды районом является Деснянский  — $293 за квартиру, или $6 за квадратный метр. Ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет всего $258.

Также известно, что в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $360 до $430.

Как сообщил Герасимчук, в структуре предложения 49% составляют однокомнатные квартиры, на которые приходится 40% запросов. Треть предложения и спроса приходится на двухкомнатные квартиры.

Напомним, банки Украины в январе 2021 года выдали 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн грн. По сравнению с январем 2020 года, объем новой ипотеки увеличился на 85%.

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