Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" подросли и почти сравнялись, превысив 28% — опрос

За действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать на гипотетических досрочных выборах главы государства 28,3% граждан, определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической службы Центра Разумкова.

В свою очередь, за Петра Порошенко готовы проголосовать 18,1%, за Юрия Бойко — 14,5%, за Юлию Тимошенко — 10,5%, за Игоря Смешко — 6,2%, за Владимира Гройсмана — 3,3%, за Олега Ляшко — 2,6%, за Дмитрия Разумкова — 2,4%, за Анатолия Гриценко — 2,2%, за Виталия Кличко — 1,9%, за Александра Вилкула — 1,1, за другого кандидата — 7,8%.

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В возможном втором туре между Зеленским и Порошенко 60,6% определившихся выбрали бы Зеленского, а 39,5% — соответственно, Порошенко.

В то же время в случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за первого готовы отдать голоса 70,9%, за второго — лишь 29,1%.

При этом рейтинг партии "Слуга народа" фактически сравнялся, по данным Центра Разумкова, с президентским: в случае проведения сейчас выборов Верховной Рады за эту политсилу проголосовало бы 28,2% определившихся со своим выбором.

18,3% поддержали бы "Европейскую солидарность", 15% — "Оппозиционную платформу — За жизнь", 10,8% — "Батькивщину", 6,4% — "Силу и честь", 3% — "Украинскую стратегию Гройсмана", 2,7% — "Голос", 2,5% — Радикальную партию, 2,3% — "Свободу", 1,9% — Партию Шария, 1,8% — "Гражданскую позицию", по 0,9% — "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко", а еще 5,4% — какую-то другую партию.

Опрос был проведен с 22 по 29 апреля методом личного интервью по месту проживания респондентов. Был опрошен 2021 респондент во всех подконтрольных регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно опросу, проведенному Центром Разумкова тем же методом с 5 по 9 марта, Зеленский мог рассчитывать на поддержку 27,4%, а "Слуга народа" — 26,5% избирателей.