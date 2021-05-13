Артур Палатний: "Якщо хтось думає, що нас можна залякати — це велика помилка"

Голова виконкому партії "Удар" Артур Палатний переконаний обшуки в його помешканні — це політичний тиск на партію.

Про це він сказав у інтерв'ю на сайті "Главком".

"Голова виконавчого комітету у будь-якій політичній силі є ключовою фігурою. Партія УДАР є політичною силою, яка починає знову відроджуватися. п’ять років тому ми увійшли до Блоку Петра Порошенка, коли почалася активна фаза збройного протистояння з Росією. Тоді вважали недоцільним мірятися амбіціями, тому вирішили об’єднатися задля того, щоби держава рухалася у позитивному напрямку.



Віталій Кличко тоді не думав іти окремо в президенти. Для того, щоби об’єднатися, коли не було президента у державі, яка воює, він відмовився балотуватися. Хоча я не був згодним з тим рішенням, яке було вимушеним. Ви знаєте, що УДАР був третьою за кількістю депутатів політсилою у парламенті 7 скликання, а от у 8 скликання наші депутати були у складі Блоку Петра Порошенка. Ось зараз ми відновили свою політичну силу, почали розбудовувати структуру і голова виконкому є ключовою фігурою в цій роботі", — сказав Палатний.

За словами Палатного мер Києва Віталій Кличко теж вважає це політичним тиском.

"Він повністю згоден з тим, що рішення провести обшуки у голови виконкому партії — це суто політичне рішення. Комусь не подобається те, що Кличко є самостійною всеукраїнською політичною фігурою, а не тільки успішним міським головою. Коли він переобирався, понад половина киян віддали за нього свої голоси. А це — найголовніший показник впливовості політика. Я переконаний, що багатьом сьогодні не подобається розвиток нашої політичної сили, який залежить від лідера. У нас політсила лідерського типу, як і більшість, які є в нинішньому українському парламенті", — заявив голова виконкому партії "Удар".



При цьому Палатний підкреслив, що "основні вороги партії УДАР — це ті політики, які не мають такого особистого рейтингу, який має Кличко, люди, які бояться конкуренції і псевдополітики, які не хотіли би бачити сильного всеукраїнського лідера".

На питання журналіста, чи президент Зеленський є серед ворогів "Удару", Артур Палатний сказав що не певен того, що Зеленський глибоко вивчає питання розвитку "Удару".



"Ми ж говоримо про партійну структуру, а не про вибори президента України. Ви знаєте, я про це президента Зеленського не запитував. Але з того, як поводиться Офіс президента, створюючи такі абсолютно безглузді ситуації, робіть висновки самі. Я не думаю, що пан Зеленський заглиблюється у питання відродження партії УДАР. Думаю, це його оточення робить якісь неправильні речі" — сказав політик.



Палатний також сказав, що в партії розраховують на підтримку усіх проєвропейських сил.

"Коли пішли розмови, що Офіс президента хоче розділити посади голови Київської міської держадміністрації і посаду міського голови, то Віталій Кличко чітко сказав, що його на цю посаду обрали кияни і звільнити можуть тільки кияни. Офіс президента зараз найбільше зацікавлений повернутися до цієї історії розділення посад, отримаємо певні дзвіночки, які на це вказують. Сподіваюся на підтримку і киян, і інших громадян України, які хотіли би розвиватися у європейському напрямку і цінують професіоналізм. Впевнений, що окрім того, що підтримають українці, нашим західним, європейським партнерам дуже не подобається, коли вибір киян хоче скасувати влада.



Може це дуже самовпевнено, але УДАР сьогодні — це самодостатня політична сила. У нас в парламенті є багато прихильників. Мені особисто подзвонили з підтримкою багато людей з різних політичних сил — як депутатів цього скликання, так і минулих скликань, правозахисники телефонували. І Нестор Шуфрич публічно нас підтримав, в найближчі дні побачимо публічну підтримку і від інших, не хотів би зараз називати" — сказав Палатний.

Водночас, говорячи про обшуки, політки розповів, що слідчі мали завдання шукати зброю.

"Рішення суду (про проведення обшуку) я побачив тоді, коли мій адвокат приїхав на місце обшуку, до мого помешкання. Вважаю, що це місце злочину, бо я ніякого відношення до будь-яких кримінальних справ не маю. Все притягнуто за вуха. Я чітко розумію, що це є політичне замовлення Банкової.



Думаю, це дуже поганий приклад з часів Януковича, коли опозицію хотіли знищити шляхом кроків, які призводять тільки до ескалації напруження у суспільстві. Сьогодні кожна людина розуміє, що на будь-кого можна порушити ту чи іншу кримінальну справу і на підставі цього провести обшук приміщення. Всі чітко розуміли, що у моєму приміщенні немає нічого, що цікавить правоохоронні органи і бути не може.



В ухвалі, яку надали моєму адвокатові написано, що потрібно шукати зброю, якісь незаконні предмети. У мене дійсно є зареєстрована зброя. Зокрема, є нагородні пістолети, які я отримав від СБУ з 2014 до 2016 роки, від МВС України, від Служби зовнішньої розвідки. У мене є дуже багато легальної нагородної зброї. У мене в будинку вони нічого не вилучили. Вилучили гроші у помешканні моєї колишньої дружини, з якою я розлучений вже 18 років. У нас з нею є дорослі діти, які навчаються, але до її будинку я не приїжджав понад сім місяців. Цікаво, що кошти вилучили, але в ухвалі написано, що цього робити не можна було", — розповів Артур Палатний і додав, що якщо найближчим часом його дружині не будуть повернуті вилучені кошти, то він піде в публічну площину і поводитиметься більш агресивно.

"Щоби суспільство розуміло, що сьогоднішня владна не цурається робити по відношенню до своїх політичних опонентів. Якщо навіть припустити, що є у правоохоронців якісь питання до мене як до громадянина України, до чого тут люди, які зі мною ані юридично, ані фізично не можуть бути пов’язані вже багато років? Це — очевидний тиск на мою родину. Якщо хтось думає, що нас можна залякати — це велика помилка. Такі дії обернуться бумерангом, який летітиме з великою швидкістю", .— резюмував політик.