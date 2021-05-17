Общество 1 час назад

Обыски на Киевской таможне: ГБР раскрыло схему занижения стоимости автомобилей из Грузии

С каждой машины госбюджет недополучал от 15 до 120 тысяч грн

Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что 12 мая проводило обыски в помещении Киевской таможни и на трех таможенных постах — "Лески", "Киев-Столичный" и "Киев-Западный" по делу о растаможке автомобилей из Грузии.

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что с 2019 года в зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделений таможенники оформляли транспорт по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионному ущербу для государственного бюджета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами. Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тысяч грн. За месяц оформляется около 300 транспортных средств", — отмечают в ГБР.

Читайте также:
ГФС подозревает "Киевский метрополитен" в уклонении от уплаты налогов на 9 млн гривен

В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников, а также выдержки из электронных баз данных таможни и мобильные телефоны.

Дело расследуется по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним также, что накануне налоговики прикрыли в Киеве центр минимизации налоговых платежей. Сообщалось, что цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10-15 раз.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина в I квартале нарастила экспорт на 12% — Госстат
Украина в I квартале нарастила экспорт на 12% — Госстат
"Укрзализныця" на лето запустит поезда из Чернигова и Сум в Одессу
"Укрзализныця" на лето запустит поезда из Чернигова и Сум в Одессу
В Киеве самоубийца бросился под поезд метро, но остался жив (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве самоубийца бросился под поезд метро, но остался жив (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. Оптимістичний прогноз для гривні: нацвалюта буде зміцнюватися через митницю та євробонди

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...