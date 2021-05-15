Налоговики прикрыли в Киеве "центр минимизации налоговых платежей" (ФОТО)

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве деятельность так называемого "центра минимизации таможенных платежей".

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Как сообщает пресс-центр ГФС, налоговая милиция разоблачила организованную группа, участники которой за счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

По информации налоговиков, во время таможенного оформления различных импортных товаров (в основном, сантехнических изделий и керамической плитки) мошенники вносили недостоверные сведения о стоимости, весе и количестве товаров.

При этом, цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10 — 15 раз. В течение 2020 — 2021 годов, участники группы провели около 185 таможенных оформлений.

Ориентировочная сумма импортных операций составила более 150 млн грн.

Ввезенный и растаможенный товар реализовывался за наличные в магазинах или по безналичному расчету через интернет по завышенной в несколько раз цене без отражения этих операций в официальном бухгалтерском учете.

В дальнейшем, организаторы схемы, с целью уклонения от уплаты налогов при реализации товаров, использовали группу подконтрольных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения и ряд рискованных предприятий.

В свою очередь, эти фирмы оформляли фиктивный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики и предприятий, подконтрольных транзитно-конвертационным группам без соответствующей реализации товара.

Из-за этих махинаций, по данным ГФС, в государственный бюджет Украины не поступило более 20 млн грн.

В ходе санкционированных обысков магазинов, офисных, жилых и складских помещений, налоговая милиция ГФС обнаружила: печати и учредительные документы компаний нерезидентов, оригиналы документов по стоимости импортируемых товаров, компьютерную технику, черновые записи, документы финансово-хозяйственного характера и деньги в сумме 4 млн грн.

Напомним, в начале октября в Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот денег на более чем 15 млрд грн.

Центр функционировал в течение 2019 — 2020 годов. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

С его помощью тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно "выводил в тень" почти 30 млн грн.