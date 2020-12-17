Бизнес 30 минут назад

На Львовщине ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом 20 млрд грн (ФОТО)

В течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн

Фото: пресс-служба ОГПУ Фото: пресс-служба ОГПУ
Фото: пресс-служба ОГПУ

Львовская областная прокуратура совместно с СБУ во Львовской области пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Как говорится в сообщении, годовой оборот этого конвертцентра составлял порядка 20 млрд грн.

В состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской. Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. Всего в течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн", — отмечают в ОГПУ.

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Напомним, в начале октября в Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот денег на более чем 15 млрд грн.

Центр функционировал в течение 2019 — 2020 годов. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

С его помощью тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно "выводил в тень" почти 30 млн грн.

 

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