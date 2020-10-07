В Киеве прикрыли масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд грн

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот денег на более чем 15 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Указано, что центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как заявили в спецслужбе, к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

"Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом, злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких фирм, подтверждающие совершение преступлений.

"Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС", — выяснили в СБУ.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщается, Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 млрд грн.

Напомним, 7 мая 2020 года следователи Службы безопасности Украины провели обыски в съемной квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в Киеве. Его квартиру обыскивали в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.