Происшествия 1 час назад

В Киеве прикрыли масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд грн

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот денег на более чем 15 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как заявили в спецслужбе, к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

"Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом, злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов", — говорится в сообщении.

Читайте также:
СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой

По данным СБУ, в ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких фирм, подтверждающие совершение преступлений.

"Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС", — выяснили в СБУ.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщается, Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

Читайте также:
Фигурант дела СБУ Тарас Завада может возглавить Львовскую налоговую — СМИ

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 млрд грн.

Напомним, 7 мая 2020 года следователи Службы безопасности Украины провели обыски в съемной квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в Киеве. Его квартиру обыскивали в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Налоговая прогнозирует сокращение числа крупных налогоплательщиков на 20%
Налоговая прогнозирует сокращение числа крупных налогоплательщиков на 20%
Украина реорганизовала налоговую службу, выполнив одно из требований МВФ
Украина реорганизовала налоговую службу, выполнив одно из требований МВФ
Из Житомирской области в Азию нелегально вывезли древесину на миллионы гривен (ФОТО)
Из Житомирской области в Азию нелегально вывезли древесину на миллионы гривен (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У зараженного коронавирусом Порошенко ухудшилось состояние

  3. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 4 753 случая коронавируса

  4. Вокруг города Днепр начали строить еще одну магистраль (ФОТО)

  5. Тайский монарх помиловал всех заключенных украинцев

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...