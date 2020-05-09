Финансы 30 минут назад

СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой

СБУ прекратила противоправную деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп

СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой
Фото: 24 канал

Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение последних нескольких дней провела ряд мероприятий по недопущению потерь государственного бюджета и блокирование работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, в частности:

наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.

объявлено о подозрении лицу, осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

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Кроме этого, СБУ принимает другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещения государственных убытков, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

Так, 7 мая Службой безопасности Украины проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров.

В частности, сотрудники СБУ провели обыски в съемной квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в Киеве. 

После этого в СБУ назвали причину обысков у Верланова. Согласно сообщению, его квартиру обыскивали в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

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