СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой

Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение последних нескольких дней провела ряд мероприятий по недопущению потерь государственного бюджета и блокирование работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, в частности:

наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.

объявлено о подозрении лицу, осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

Кроме этого, СБУ принимает другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещения государственных убытков, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

Так, 7 мая Службой безопасности Украины проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров.

В частности, сотрудники СБУ провели обыски в съемной квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в Киеве.

После этого в СБУ назвали причину обысков у Верланова. Согласно сообщению, его квартиру обыскивали в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.